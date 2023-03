Vier Legenden sind die Supergroup

Am 29. April (Samstag, 20 Uhr) steigt in der Bürgerhalle das Doppel-Konzert mit der Jazz/Takes Supergroup und vorne weg mit Ida Nielsen & The Funkbots.

Ida Nielsens Leben und Schaffen wurde geprägt, als Musiklegende Prince, verstorben in 2016, sie 2010 entdeckte. Kurz darauf trat sie seiner Band bei. Sie beschreibt das Spielen mit Prince als „ein riesiges Geschenk und als die magischste musikalische Reise aller Zeiten und eine kontinuierliche Lernerfahrung jenseits aller Vorstellungskraft“. Nach den Jahren bei Prince begann Ida, sich auf ihre Solokarriere zu konzentrieren.

Verlosung



Die WN verlosen fünfmal zwei Karten für das Jazzfest-Doppelkonzert der Jazz/Takes Supergroup und Ida Nielsen & The Funkbots am 29. April (Samstag, 20 Uhr) in der Bürgerhalle in Gronau (Spinnereistraße 20, 48599 Gronau).



Als Jazz/Takes Supergroup warten vier legendäre Musiker auf. Sie spielen eine Mischung aus eigenen Kompositionen und Jazz-Interpretationen von Top-Songs aus Genres wie 90s Grunge, 70s Disco, Heavy Metal, Hip Hop aus den 90ern oder auch 70er Jahre New York Post Punk. Dabei sind: Musikproduzent und Filmregisseur Niels Lan Doky, einer der besten Pianisten seiner Generation, Harvey Mason als einer der meistgespielten Schlagzeuger aller Zeiten. dessen Referenzen von verblüffender Vielseitigkeit zeugen, Saxophonist Bill Evans, der im Alter von 21 Jahren mit Miles Davis spielte, und der Sohn der Bass-Legende Jaco Pastorius, Felix Pastorius, der sich die Auszeichnung eines Weltklasse-Musikers und Bass-Virtuosen verdient hat.