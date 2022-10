Villazón kommt als Erzähler

Alleine als stimmliche Ausnahme fesselt und begeistert der 50-jährige Rolando Villazón die Menschen. Der mexikanisch-französische Opernsänger hat weitere Talente längst unter Beweis gestellt, ist Mozart-Botschafter der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg, arbeitet als Moderator für Programmreihen in TV und Radio, ist Regisseur und Schriftsteller. Nachdem er die Romane „Malabares“ (2013) und „Lebenskünstler“ (2017) vorlegte, erschien 2020 „Amadeus auf dem Fahrrad“ – darüber und daraus erzählt Villazón am 27. Oktober (Donnerstag, 20 Uhr) im Theater Münster auf Einladung des Weverinck-Managements in einer moderierten Veranstaltung. Die WN verlosen Karten.

Worum geht es? Salzburg ist im Festspieltaumel, Mozarts „Don Giovanni“ wird geprobt. Ein junger Mexikaner namens Vian Maurer träumte davon, Opernsänger zu werden, scheiterte aber an seinem strengen Vater und seinen Gesangslehrern, die sich darüber stritten, ob er Tenor oder Bariton sei. So hat er es nur zum Statisten gebracht. In „Don Giovanni“ tritt er als einer der Teufel auf. Vian Maurer bewundert Mozart, er liest alles über ihn. Mit seiner Freundin Julia, die er bei den Proben kennen gelernt hat, zieht er durch Salzburg und entdeckt den Zauber der Festspielstadt. Zur Premiere von „Don Giovanni“ reist der strenge Vater aus Mexiko an und will den verträumten Sohnemann wieder nach Hause holen. Doch der hat ganz andere Pläne...

Einer der berühmtesten Mozartinterpreten und -kenner unserer Zeit schreibt über eine Herzensangelegenheit. Mit viel Humor und in unvergesslichen Szenen entwirft Villazón eine Figur, die man lieben muss. Der Roman ist zugleich die wohl schönste Hommage an den berühmten Komponisten und seine Heimatstadt, die man sich wünschen kann.

In Münster erzählt einer der führenden Tenöre der Gegenwart sicher noch einiges mehr – und wählt eigens für diese Veranstaltung auch Buchtexte aus, die von einem Schauspieler gelesen werden.

Verlosung

Die WN verlosen zweimal zwei Eintrittskarten für den Weverick-Abend mit Rolando Villazón am 27. Oktober (Donnerstag, 20 Uhr) im Kleinen Haus im Theater Münster (Neubrückenstraße 63, 48143 Münster).

► Teilnahme unter 01378 / 600 547 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: Rolando Villazón

► Teilnahmeschluss: Sonntag (16. Oktober)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen