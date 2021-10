Von „Meddle“ bis „The Wall“

Foto:

Die WN verlosen dreimal zwei Tickets für das Konzert der Kings of Floyd am 8. Oktober (Freitag, 20 Uhr) in der Jovel Music Hall (Albersloher Weg 54, 48155 Münster). Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, ruft an unter 0137 / 822 702 061 (0,50 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz inkl. MwSt., mobil ggf. abweichend) oder schickt eine E-Mail an marketing@wn.de. Telefonanrufe und E-Mails müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten. Stichwort: Kings of Floyd. Teilnahmeschluss: Mittwoch (6. Oktober)