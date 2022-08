Von Opern-Highlights bis zu Pop-Klassikern

Münsters Liebfrauen Überwasser-Kirche öffnet sich immer wieder für Ausstellungen und außergewöhnliche Konzerte. Ein solches zum Erlebnis machen wollen vier Streicherinnen und sieben Tenöre, die als „Voci-e-Violini“ den „Großen Abend der Tenöre“ präsentieren. Die WN verlosen für die Veranstaltung am 9. September (Freitag, 20 Uhr) Eintrittskarten.

Verlosung: „Voci-e-Violini“ in der Überwasser-Kirche

Opern-Liebhaber reisen Jahr für Jahr nach Mailand oder Verona, um dort den herausragenden Stimmen und der Musik zu lauschen. Die nun auch in Münster gastierenden Musikerinnen und Tenöre bringen ihre meisterhafte Kunst hierher und finden in der Liebfrauen Überwasser-Kirche die passende Bühne. Derlei Konzert-Orte werden deutschlandweit gesucht und gebucht.

Jede Stimme ist für sich individuell, gefühlvoll und zugleich kraftvoll. Das Ensemble wird zu einer Einheit, die ein akustisches Klangerlebnis voller Volumen erschafft. Opern-Highlights von Rossini, Verdi, Puccini und anderen gehören zum Programm. Die Tenöre beweisen sich auch in der Moderne und interpretieren dank ihrer stimmlichen Ausnahmequalität zusammen mit dem Streichquartett auch Pop-Klassiker von Shirley Bassey, Celine Dion oder Freddy Mercury und Montserrat Caballe.

