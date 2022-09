„Walzerkönig“ gibt sich die Ehre

Aus leidlich bekannten Gründen musste dieses Konzert gleich mehrfach verlegt werden – umso größer dürfte jetzt bei den vielen Fans des Star-Violinisten die Vorfreude auf den 30. September (Freitag, 19 Uhr) sein. André Rieu und sein „Johann Strauss Orchester“ gastieren in der OWL Arena in Halle/Westfalen und die WN verlosen Karten für den Auftritt.

In Maastricht zu Hause, aber in der ganzen Welt unterwegs und gefeiert: André Rieu bringt die klassische Musik zu den Menschen und gastiert jetzt zum bereits zwölften Mal im ostwestfälischen Halle.

Geplant war die Tour in 2020 als große Geburtstagstournee des charismatischen Niederländers, der 2019 seinen 70. Geburtstag feierte. Es gibt wohl nur wenige andere Weltstars, die ebenfalls Fans jeder Altersgruppe und jeder Nationalität weltweit so zu begeistern wissen wie André Rieu – seit über dreißig Jahren tourt er mit seinem Orchester um die ganze Welt und wird überall gefeiert. Rieu ist seit über 40 Jahren verheiratet und lebt mit seiner Frau Marjorie auf einem romantischen Schloss aus dem Jahr 1452 in seiner niederländischen Heimatstadt Maastricht. Das Paar hat zwei Söhne und fünf Enkelkinder.

Halle/Westfalen hat der Unternehmer, Arrangeur und Musikproduzent, Violinist und Orchesterleiter bereits elfmal seine Aufwartung gemacht und die Arena in einen „Dreivierteltakt-Ballsaal“ verwandelt. Die bisherigen Auftritte des „Walzerkönigs“ besuchten insgesamt rund 72000 Rieu-Fans. Auch aufgrund des anhaltenden Zuschauerzuspruchs ist Rieu der festen Überzeugung, dass klassische Musik nicht nur für eine musikalische Elite, sondern für jeden geschrieben wurde. Die New York Times adelte ihn daher als „Maestro der Massen“. In Deutschland wird er von seinem 60-köpfigen Orchester begleitet – dem größten privaten Orchester der Welt – seinem Chor, internationalen Sopranistinnen und den „Platin Tenors“. Rieu sagt: „In Deutschland zu spielen, wo meine Karriere vor vielen Jahren begonnen hat, ist wie nach Hause kommen. Ich lade alle ein, mit uns einen zauberhaften, unvergesslichen Abend zu erleben.“

Verlosung



Die Westfälischen Nachrichten verlosen zweimal zwei Karten für das Konzert von André Rieu und dem „Johann Strauss Orchester“ am 30. September (Freitag, 19 Uhr) in der OWL Arena in Halle/Westfalen (Roger-Federer-Allee 4, 33790 Halle/Westfalen).



► Teilnahme unter 01378 / 600 547 (0,50 €/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen) oder wn.de/verlosung

► Telefonanrufe müssen Name, Adresse und Telefonnummer des Teilnehmers sowie das Stichwort der Veranstaltung enthalten.

► Stichwort: André Rieu

► Teilnahmeschluss: Sonntag (18. September)

► Ausführliche Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.wn.de/teilnahmebedingungen

Geboten wird ein romantisch-festliches Konzert mit einem ganz besonderen Programm – bestehend aus den schönsten Titeln aus Film, Musical, Oper und natürlich vielen herrlichen Walzern.