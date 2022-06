Wie eine Wiederentdeckung

Pandemiebedingt wurde dieses Konzert mehrmals verschoben, aber jetzt sind die Protagonisten unterwegs nach Münster: Nick Mason’s Saucerful Of Secrets waren gezwungen, ihre geplante Tournee umzubuchen. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit auch für den Abend am 6. Juli (Mittwoch, 20 Uhr) im MCC Halle Münsterland. Die WN verlosen Tickets hierfür.

Verlosung: Nick Mason’s Saucerful Of Secrets spielen in Münster

Das Gründungsmitglied von Pink Floyd, der 1944 geborene Schlagzeuger Nicholas Berkeley „Nick“ Mason, baute 2018 diese englische Rockband auf, um die frühe Musik der Supergruppe aufleben zu lassen. Das Projekt, besteht aus Mason, Gary Kemp (Spandau Ballet), Guy Pratt, früher auch Instrumentalist bei Pink Floyd, Lee Harris (Blockheads) und dem Komponisten Dom Beken. Sie alle spielten auch in 2018 ihre ersten gefeierten Liveshows – unter anderem im Dingwalls London, im The Half Moon in Putney und in Deutschland.

Seit Pink Floyd’s „Division Bell Tour“ aus 1994 waren dies die ersten Live-Auftritte von Mason. Die Show in Dingwalls war zudem sein erstes Konzert, seitdem Pink Floyd 2005 beim „Live 8“ Konzert in London auftrat.

Diese neue Show wurde und wird von der Kritik gefeiert als „eine fantastische Reise der Wiederentdeckung.“ Und dieser folgen die Fans weltweit in ausverkauften Sälen, bekannten wie dem Londoner Roundhouse, wo einst Pink Floyd ihre gefeierten Auftritte in den 1960er Jahren aufführten, und kleineren. Die Band baut auf ihrer Reise ihr Repertoire weiter aus, wird aber aber auch Songs aus Pink Floyds frühen Alben, bis zum 1972 erschienene Album „Obscured by Clouds“, spielen.