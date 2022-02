100 Jahre Museum Folkwang

In diesem Jahr feiert das Museum Folkwang in Essen sein 100-jähriges Bestehen. Dieses besondere Ereignis begeht das Museum mit der großen Impressionismus-Sonderausstellung „Renoir, Monet, Gauguin – Bilder einer fließenden Welt“.

Ausgehend von Pierre-Auguste Renoirs impressionistischem Meisterwerk „Lise mit dem Sonnenschirm“ von 1867 legte der Industriellenerbe und Kunsthistoriker Karl Ernst Osthaus einst den Grundstein für die vielbeachtete Kunstsammlung des Museum Folkwang. 1902 als Privatinstitution in Hagen gegründet, wurden nach dem Tod des Museumsgründers große Teile der Osthaus'schen Sammlung vom neu gegründeten Folkwang-Museumsverein für die Stadt Essen erworben. So wurde der Grundstock für das heutige Museum gelegt.

Begeben Sie sich am 29. April 2022 (Freitag) bei einer Führung zunächst auf die historischen Spuren des Folkwang-Gründers in Hagen, wo er rund um sein Wohnhaus, den Hohenhof, die Künstlerkolonie Hohenhagen gründete. Heute zählt das Ensemble architekturgeschichtlich zu den herausragenden Gebäuden Europas. Nach dem Mittagessen besuchen Sie eines der Ausstellungshighlights 2022. Die spätimpressionistischen Sammlungen von Kojiro Matsukata und Karl Ernst Osthaus werden in der Sonderausstellung „Renoir, Monet, Gauguin“ in eindrucksvoller Weise zusammengeführt. Die Schau präsentiert anhand von rund 120 Exponaten das Lebenswerk von zwei der faszinierendsten Sammlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. So treffen u. a. „Im Boot“ von Claude Monet oder „Der Hafen von Saint-Tropez“ von Paul Signac auf Pierre-Auguste Renoirs „Lise mit dem Sonnenschirm“ oder „Mädchen mit Fächer“ von Paul Gauguin. Für WN-Abonnenten kostet dieser Kunstausflug 99,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen 109,90 Euro.

