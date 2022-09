100 Jahre Museum Folkwang

Essen

In diesem Jahr feiert das Museum Folkwang in Essen sein 100-jähriges Bestehen. Nach dem großen Erfolg der Impressionisten-Sonderausstellung zu Jahresbeginn, nimmt das Museum in der zweiten Jubiläumsausstellung seinen Sammlungsschwerpunkt in den Fokus – der eng mit der Geschichte des Hauses verwoben ist. Anhand von etwa 250 Meisterwerken des Expressionismus zeichnet die Ausstellung „Expressionisten am Folkwang“ die vielfältigen Verbindungen zwischen Künstlern und Museum nach.

