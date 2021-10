Advent in Bayerns Mittelalterkulisse

Es glänzt und duftet wieder in Bayern. Zur Weihnachtszeit hüllen sich Rothenburg ob der Tauber und Nürnberg in ihr schönstes Festtagsgewand und stimmungsvolle Weihnachtsmärkte laden mit festlich geschmückten Buden und Lebkuchenduft zu einem unvergesslichen Besuch ein.

Besuchen Sie mit „WN unterwegs“ vom 14. bis 16. Dezember 2021 (Dienstag bis Donnerstag) im Rahmen einer dreitägigen Winterreise die malerischsten und romantischsten Mittelalterorte Bayerns – eingebettet in traumhafte Naturlandschaften wie dem Taubertal oder der Fränkischen Schweiz – die insbesondere in der Vorweihnachtszeit mit traumhaften Dekorationen und alter Handwerkskunst unvergessliche Reisemomente versprechen.

Zu den Höhepunkten der Reise zählen die Besuche der weltberühmten Weihnachtsmärkte in Rothenburg ob der Tauber sowie dem Christkindlesmarkt in Nürnberg, wo mehr als 180 traditionelle Holzbuden zum Verkosten, Genießen und Staunen einladen. Klassische Stadterkundungen bieten zudem spannende Hintergrundinformationen zu den urigen Gassen, versteckten Hinterhöfen und windschiefen Häusern der Altstädte.

Den exklusiven Ausgangspunkt Ihrer Erkundungen durch Bayern bietet das komfortable Golfhotel Schloss Reichmannsdorf in Schlüsselfeld, wo Sie mit komfortablen Zimmern und fränkischer Gastfreundschaft empfangen werden. Besuche in Würzburg bei der Anreise und in Frankfurt bei der Abreise runden das Reiseprogramm ab.

Diese romantische Vorweihnachtsreise kostet für WN-Abonnenten 449 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 89 Euro).

Auf einen Blick Foto: Datum: 14. bis 16. Dezember 2021 (Dienstag bis Donnerstag)

Abfahrt Münster: 7.15 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.30 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 449 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 499 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 89 Euro

Im Preis enthalten: 2 Übernachtungen inklusive Frühstück im Hotel Schloss Reichmannsdorf, Stadtführung Würzburg, Stadtführung Rothenburg ob der Tauber, Stadtführung Nürnberg, Stadtführung Frankfurt am Main, 1 Mittag- und 2 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.