André Rieu live in Maastricht

André Rieu, Stargeiger und mehrfacher Gewinner der Goldenen Stimmgabel, lädt zum schönsten Freiluftkonzert des Jahres in seine malerische Heimatstadt Maastricht. Erleben Sie mit „WN unterwegs“ vom 31. Juli bis 1. August 2022 (Sonntag bis Montag) eine einzigartige Sommerkonzertreise in den Süden der Niederlande und lassen Sie sich vom König der Romantik und seinem weltberühmten Johann Strauss Orchester vor der malerischen Kulisse des Maastrichter Vrijthofs verzaubern.

Nachdem Sie Ihre Zimmer im komfortablen Vier-Sterne Van der Valk Hotel im niederländischen Stein-Urmond bezogen haben, reisen Sie gemeinsam ins nahe Maastricht. Hier erwartet Sie zunächst ein gemeinsames Essen am Ufer der Maas, bei dem Sie sich auf das bevorstehende Konzert einstimmen können.

Anschließend genießen Sie eine traumhafte Schifffahrt über die Maas, bei der Sie die Stadt mit ihren urigen Gassen, liebevoll gestalteten Plätzen und mächtigen Kirchtürmen ganz bequem vom Wasser aus kennenlernen, ehe Sie am zentralen Vrijthof der Höhepunkt Ihrer Reise erwartet: ein legendäres Open-Air-Konzert von André Rieu. Unter freiem Himmel und vor der historischen Kulisse seiner Geburtsstadt sind die Vrijthof-Konzerte Rieus mittlerweile ein fester Bestandteil seines Konzertkalenders und auch für ihn ein emotionaler Jahreshöhepunkt. Genießen Sie fantastische Bühnenbilder, Gastauftritte bekannter Musikgrößen und ein Feuerwerk der klassischen Musik, das Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Nach einem ausgiebigen Frühstück erwartet Sie am zweiten Reisetag eine ausführliche Stadtführung durch Maastricht. Gemeinsam mit Ihren versierten Gästeführern tauchen Sie ein in die Geschichte der Stadt, bevor im Anschluss viel Zeit bleibt, Maastricht individuell zu erkunden. Nachmittags treten Sie gemeinsam die Heimreise nach Münster an.

Diese musikalische Kurzreise kostet für WN-Abonnenten 399 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 49 Euro) inklusive aller Eintritte und Führungen sowie dem Konzertbesuch in Block B1. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 429 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Auf einen Blick Foto: Datum: 31. Julis bis 1. August 2022 (Sonntag bis Montag)

Abfahrt Münster: 11.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 11.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 399 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 429 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 49 Euro

Im Preis enthalten: 1 Übernachtung inklusive Frühstück im Vier-Sterne Van der Valk Hotel Stein-Urmond, Bootsrundfahrt auf der Maas, Konzertkarte im Block B1, Stadtführung Maastricht, 1 Mittagessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.