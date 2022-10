Atemberaubendes Südafrika

Neben dem Kap der Guten Hoffnung, einer Seilbahnfahrt auf den Tafelberg, einer Weintour durch die unvergleichlichen Winelands und einem atemberaubenden Helikopterflug über Kapstadt, dürfen Sie sich in einem luxuriösen Privatreservat am Rande des Krüger-Nationalparks auf die „Big-Five“ freuen.

Ihre Reise beginnt mit der gemeinsamen Anreise zum Frankfurter Flughafen, wo Sie von Ihrem WN-Gastgeber in Empfang genommen werden, der Sie die gesamte Reise über begleitet und in Südafrika durch einen lokalen, deutschsprachigen Reiseleiter unterstützt wird, der tiefe Einblicke in die Traditionen des Landes gibt.

Die ersten vier Tage in Südafrika verbringen Sie in den Winelands, um die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der traumhaften Kapregion ganz entspannt zu erkunden. Ausgehend von Ihrem komfortablen Vier-Sterne-Hotel am Fuße der Weinberge, erleben Sie eine Weintour in einer historischen Straßenbahn, besichtigen die Pinguin-Kolonie von Boulders Beach, entdecken das berühmte Kap der Guten Hoffnung und die bunten Strandhäuser von Muizenberg.

Anschließend beziehen Sie für drei Tage Ihr Vier-Sterne-Domizil in der Metropole Kapstadt – direkt an der berühmten Waterfront im Herzen der Stadt gelegen. Höhepunkte Ihres Aufenthaltes in Kapstadt sind die Auffahrt auf den Tafelberg, ein Helikopterflug über die Stadt und eine traumhafte Katamaran-Fahrt zum Sonnenuntergang durch den imposanten Hafen. Der Besuch des berühmten Botanischen Gartens Kirstenbosch mit einem Abendessen am Meer runden den Aufenthalt ab, bevor Sie den Krüger-Nationalpark nach einem Inlandsflug erreichen und in eine ganz andere Welt eintauchen.

Ausgehend von einer luxuriösen Fünf-Sterne-Lodge inmitten des Krügers kommen Sie Löwen, Elefanten und Nashörnern bei täglichen Pirschfahrten ganz nah – ein unvergessliches Abenteuer fernab der Zivilisation, das Sie nachhaltig verzaubern wird.

Diese einmalige Traumreise kostet für WN-Abonnenten 5.995 Euro inklusive des gesamten Programms mit Eintritten, Flug und Halbpension (Einzelzimmer-Aufpreis: 950 Euro).

Auf einen Blick Foto: Datum: 6. bis 18. April 2023 (Donnerstag bis Dienstag)

Abfahrt Münster: 11 Uhr Münster (Westf.) Hbf., 14.30 Uhr Flughafen Frankfurt am Main

Preis für Abonnenten: 5.995 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 6.145 (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 950 Euro

Im Preis enthalten: Hin- und Rückflug mit Lufthansa, Inlandsflug mit Airlink, 4 Übernachtungen inklusive Frühstück im Spier Hotel in Stellenbosch, 3 Übernachtungen inklusive Frühstück im The Portswood Hotel in Kapstadt, 3 Übernachtungen inklusive Vollpension in der Aha Makalali Main Lodge im Krüger-Nationalpark, diverse Stadterkundungen mit Ihrem lokalen Reiseleiter (u. a. Stellenbosch, Franschhoek und Kapstadt), Fahrt mit der Franschhoek Wine Tram, Weinprobe in zwei Weingütern samt Kellerführung, Eintritt Cape Peninsula (Kap der Guten Hoffnung), Besuch der Cape Point Straußenfarm, Besuch der Pinguin Kolonie am Boulders Beach, Eintritt Spice Route-Areal mit afrikanischem Handwerk, Afrikanischer Abend mit Gesang, Auffahrt auf den Tafelberg (wetterabhängig), Eintritt Botanischer Garten Kirstenbosch, Mautgebühr Chapman´s Peak Drive (wetterabhängig), Helikopterflug über Kapstadt, Katamaran-Rundfahrt zum Sonnenuntergang durch den Hafen von Kapstadt inklusive 1 Glas Sekt, Pirschfahrten im Makalali Game Reserve mit englischsprachigen Rangern im offenen Geländewagen, Kaffee und Kuchen in der Lodge, Ausflug zum Blyde River Canyon, 3 Mittag- und 10 Abendessen, Transfers im klimatisierten Reisebus, lokale deutschsprachige Reiseleitung in den Winelands und der Kapregion, zusätzliche 24-Stunden-Reiseleitung während der gesamten Reise durch einen „WN unterwegs“-Gastgeber

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.