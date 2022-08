Das Bach-Trompetenensemble München, welches sich auf die königliche Instrumentenpaarung Trompete und Orgel spezialisiert hat, wird wie jedes Jahr dem Rheingau einen Besuch abstatten. Der „Rheingauer Dom“ in Geisenheim bietet dabei den festlich-stimmungsvollen Rahmen für einen glanzvollen Konzertabend. Es werden Suiten, Sonaten und Konzerte aus dem Barock sowie Bearbeitungen von Chorälen zu Advent und Weihnachten von Johann Sebastian Bach und seinen Zeitgenossen zu erleben sein – differenziert zusammengestellt und feinsinnig arrangiert.

Ihre Reise in das Rhein-Main-Gebiet startet in Münster mit der Anreise im bequemen Komfortbus nach Frankfurt. Nach dem Bezug Ihrer Zimmer erwartet Sie der Besuch des romantischen Weihnachtsmarktes in der sehenswerten Frankfurter Altstadt. Im Anschluss fahren Sie in den Rheingau, wo Sie ein Abendessen genießen. Entlang des Rheinufers erreichen Sie Geisenheim, wo Sie die Bach-Trompeten-Gala im „Rheingauer Dom“ mit Meisterwerken aus der goldenen Zeit des Barocks erwartet.

Am zweiten Reisetag besuchen Sie das Goethe Haus in Frankfurt. Johann Wolfgang Goethes Elternhaus zählt zu den beliebtesten Dichter-Gedenkstätten Deutschlands und lädt mit seiner originalen Einrichtung zu einer interessanten Zeitreise ins 18. Jahrhundert ein.

Für WN-Abonnenten kostet die Teilnahme an dieser stimmungsvollen Adventsreise 349 Euro im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 40 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 379 Euro.

Datum: 3. bis 4. Dezember 2022 (Samstag bis Sonntag)

Abfahrt Münster: 8.45 Uhr Frie-Vendt-Platz, 9 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 349 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 379 (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 40 Euro

Im Preis enthalten: 1 Übernachtung inklusive Frühstück im Vier-Sterne Dorint Hotel Frankfurt-Niederrad, Eintrittskarte „Festliche Bach-Trompeten-Gala“ im Rheingauer Dom, Eintritt und Führung Frankfurter Goethe-Haus, 1 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.