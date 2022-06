Bayerns traumhafte Seenlandschaft

Majestätische Alpengipfel, mystische Wälder und kristallklare Seen – unter dem weiß-blauen Himmel Oberbayerns warten faszinierende Natur-, Genuss- und Kulturerlebnisse. Schlösser und Zwiebeltürme, mondäne Uferpromenaden, traditionelles Handwerk, atemberaubende Panorama-Fernblicke, urige Bergdörfer und regionale Spezialitäten erwarten Sie bei einer fünftägigen Reise vom 12. bis 16. Oktober 2022 (Mittwoch bis Sonntag) an die bayerischen Seen und durch die malerischen, bunten Altstädte Oberbayerns.

Ihre Anreise führt Sie zunächst nach Bamberg, wo Sie bei einer Stadtführung die historische Stadtstruktur aus Bergstadt, Inselstadt und Gärtnerstadt kennenlernen, die zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Nach einem Abendessen bei München erreichen Sie Ihr Domizil für die folgenden Reisetage – das 4-Sterne-Hotel Best Western Premier Bayerischer Hof im malerischen Miesbach. Von dort aus entdecken Sie den traumhaften Chiemgau.

Bei einer Schifffahrt über den Chiemsee tauchen Sie in die faszinierende Naturkulisse ein, die klare Seen und imposante Berge vereint, bevor Schloss Herrenchiemsee zu einer kurzweiligen Erkundung einlädt. Nach einer regionalen Stärkung in einer Fischhütte geht es per Bergbahn hoch hinauf auf eine Alm, wo Sie ein zünftiger Alm-Abend mit Panoramafernblick erwartet.

Der nächste Reisetag führt Sie an den Starnberger See. Zunächst machen Sie Station im Kloster Benediktbeuern, welches Sie im Rahmen einer Führung erkunden. Anschließend erwartet Sie eine geführte Rundfahrt um den Starnberger See, bei der Sie Spannendes zu Ludwig, Sissi und weiteren berühmten Bewohnern erfahren, bevor Sie in Starnberg über die Uferpromenade flanieren. Anschließend setzen Sie auf die Roseninsel über – die einzige Insel des Sees – wo Sie die Inselvilla „Casino“ erkunden. In diesem Lieblingsdomizil empfing Ludwig II. ausgewählte Gäste wie Zarin Maria Alexandrowna, Richard Wagner und Kaiserin Elisabeth von Österreich. Ein Abendessen am Tegernsee rundet diesen Reisetag ab.

Ein weiterer Tag führt Sie zum Kochelsee, wo das Franz Marc Museum Einblick in die Kunst des „Blauen Reiters“ gewährt. Das Museum ist umgeben von einem kleinen Park, der mit einigen ausgewählten Skulpturen zum Flanieren zwischen Natur und Kunst einlädt. Anschließend besuchen Sie die urige Altstadt von Bad Tölz, bevor zum Abschluss der Reise eine weitere regionale Spezialität auf dem Programm steht. Am Schliersee besuchen Sie die Whiskydestillerie SLYRS und verkosten die preisgekrönten Erzeugnisse des größten deutschen Single-Malt-Herstellers.

Für WN-Abonnenten kostet diese Erlebnis- und Genussreise an die bayerischen Seen 899 Euro im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 150 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 949 Euro pro Person.

Auf einen Blick Foto: Datum: 12. bis 16. Oktober 2022 (Mittwoch bis Sonntag)

Abfahrt Münster: Infos folgen

Preis für Abonnenten: 899 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 949 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 150 Euro

Im Preis enthalten: Infos folgen

Veranstalter: chrono tours ...

