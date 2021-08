Beethovenfest Bonn

Ein besonderer Höhepunkt des diesjährigen Festes ist der Zyklus aller Beethoven-Symphonien, gespielt von fünf herausragenden europäischen Ensembles. Zu Ihnen zählt das B'Rock Orchestra, welches weltweit auf renommierten Bühnen zu Gast ist, darunter das Concertgebouw in Amsterdam, die Philharmonie de Paris, die Park Avenue Armory in New York, das Hong Kong Arts Festival und die Mozartwoche in Salzburg. Unter der Leitung von Dirigent Alessandro De Marchi spielt das Orchester im World Conference Center Bonn Beethovens Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 36 und die »Schicksalssymphonie« Nr. 5 c-Moll op. 67.

Genießen Sie diesen außergewöhnlichen Konzertabend als Höhepunkt einer Kurzreise vom 22. bis 23. August 2021 (Sonntag bis Montag) nach Bonn, bei der Sie im Vier-Sterne Dorint Hotel auf dem Venusberg Ihre Zimmer beziehen, bevor Sie das Beethoven-Konzert in der Innenstadt besuchen. Nach dem Konzertgenuss erwartet Sie ein gemeinsames Abendessen in Bonn.

Auch der zweite Tag steht ganz im Zeichen Beethovens und führt Sie zu den Orten, an denen der berühmte Komponist lebte und arbeitete. Stationen Ihrer Themenführung sind unter anderem die St.-Remigius-Kirche, die Schlosskirche oder der ehemalige „Zehrgarten“, in dem Beethoven gerne mit anderen Hofmusikern verkehrte. Nach einem anschließenden Mittagessen treten Sie die Heimreise an.

Diese Kurzreise mit dem Konzertbesuch im World Conference Center Bonn kostet für WN-Abonnenten 359 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 49 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 389 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Auf einen Blick Foto: Datum: 22. und 23. August 2021 (Sonntag bis Montag)

Abfahrt Münster: 10 Uhr Frie-Vendt-Platz, 10.15 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 359 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 389 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 49 Euro

Im Preis enthalten: 1 Übernachtung inkl. Frühstück im Vier-Sterne Dorint Hotel Venusberg Bonn, Beethoven-Konzert im World Conference Center Bonn, Stadtführung Bonn, 1 Mittag- und 1 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.