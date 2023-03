Blumenschauen und Mustergärten

Höxter

In der Fachwerkstadt Höxter, im Herzen des Weserberglands, findet in diesem Jahr die 19. Landesgartenschau in Nordrhein-Westfalen statt. Entdecken Sie bei Ihrem Besuch am 18. Mai 2023 (Christi Himmelfahrt) aktuelle Trends der Gartenkunst, die auf dem aufwändig angelegten Ausstellungsgelände von der Altstadt entlang der Weser bis zum UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Corvey präsentiert werden.

