Christo verhüllt den Triumphbogen

Spätestens seit der Verhüllung des Berliner Reichstags zählte Christo zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlern der Welt. Nun wird im September der gigantische Triumphbogen unter speziell beschichteten blausilbrigen, wiederverwertbaren Stoffbahnen kunstvoll verschwinden.

Erleben Sie mit "WN unterwegs" diese gigantische Freiluft-Installation als Höhepunkt einer ereignisreichen Reise nach Paris, bei der vom 26. bis 30. September 2021 (Sonntag bis Donnerstag) auch zahlreiche weitere weltbekannte Sehenswürdigkeiten – wie ein Besuch im Louvre oder eine Führung durch Schloss Versailles auf dem Programm stehen.

Sie logieren im vollständig renovierten Vier-Sterne Hotel Rochechouart im Herzen des Künstlerviertels Montmartre, von wo aus Sie das bekannte Viertel mit der monumentalen Basilika Sacré-Cœur erkunden und eine Führung durch das weltbekannte Musée du Louvre erleben. Am nächsten Tag steht zunächst eine ausführliche Stadtrundfahrt mit Auffahrt auf die Aussichtsplattform der Grande Arche in La Défense – der modernen Schwester des Triumphbogens – auf dem Programm, von deren Panoramaterrasse sich ein besonderer Blick auf das spektakuläre Kunstwerk bietet. Anschließend wartet der Höhepunkt Ihrer Reise: eine Führung rund um den verhüllten Triumphbogen, an deren Ende Sie auch das Innere des Kunstwerks entdecken. Kulinarisch gekrönt wird der Tag mit einer spektakulären Dinner Cruise auf der Seine, während der die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt mit kulinarischen Genüssen verschmelzen.

Tags darauf besuchen Sie im Rahmen einer Führung Schloss Versailles, Traumschloss des Sonnenkönigs Ludwig XIV. und eine der größten Palastanlagen Europas, bevor viel Zeit zur freien Verfügung den letzten Reisetag in Paris beschließt und Ihnen zum Abschluss die Möglichkeit bietet, den Eiffelturm zu besuchen. Führungen in Mons – Europas Kulturhauptstadt 2016 – am Anreisetag und durch das UNESCO-Welterbe der hängenden Gärten von Thuin am Abreisetag, runden das facettenreiche Reiseprogramm ab.

Diese exklusive Reise kostet für WN-Abonnenten 1.499 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive aller Eintritte und Führungen (Einzelzimmer-Aufpreis: 399 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 1.549 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Datum: 26. bis 30. September 2021 (Sonntag bis Donnerstag)

Abfahrt Münster: 6.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 6.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 1.499 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 1.549 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 399 Euro

Im Preis enthalten: 4 Übernachtungen inkl. Frühstück im Le Méridien Etoile Paris, Stadtführung Mons, Stadtteilrundgang Montmartre, Eintritt und Führung Musée du Louvre, Stadtrundfahrt Paris inkl. Eintritt Aussichtsplattform Grande Arche de La Défense, Führung „Christo verhüllt den Triumphbogen“, Eintritt Triumphbogen, Eintritt und Führung Schloss Versailles, Stadtführung Thuin, 1 Mittag – und 4 Abendessen inkl. Dinner Cruise auf der Seine, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

