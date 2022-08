Das Konzerthaus der Superlative

Kulturreise mit Konzerten in Elbphilharmonie und Staatsoper

Hamburg

Erleben Sie vom 18. bis 21. Dezember 2022 (Sonntag bis Mittwoch) eine besondere Kulturreise nach Hamburg. Auf dem Programm stehen ein Konzertabend mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg im Großen Saal der Elbphilharmonie, ein Opernabend in der Staatsoper sowie eine Führung entlang der Ausstellungshighlights in der Hamburger Kunsthalle. Abgerundet wird das Reiseprogramm durch spannende Führungen und eine Hafenrundfahrt in einer traditionellen Barkasse.

WN unterwegs