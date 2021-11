Die ganze Welt in Miniatur

Reisen Sie am 9. Januar 2022 (Sonntag) in die Hamburger Speicherstadt und besuchen Sie dieses in rund 795.000 Arbeitsstunden entstandene Miniatur-Meisterwerk, das sich Ihnen mit 15 Kilometern Gleislänge und mehr als 1.000 Zügen in neun spektakulären Bauabschnitten präsentiert. Unternehmen Sie eine Reise durch Italien, Amerika oder die Schweiz und lassen Sie sich von den 263.000 liebevoll in Szene gesetzten Figuren begeistern, die allerorts kleine Geschichten erzählen.

Unter den imposanten Landschaften versteckt sich darüber hinaus im Modellbau noch nie dagewesener Hightech. So sorgen über 385.000 LEDs, die dynamisch an- und ausgehen für eine beeindruckende Lichtspiele. Selbst Tag und Nacht wird es in der Eisenbahnwelt – und das sogar alle 15 Minuten. In dieser Modellbaulandschaft der Superlative sehen Sie realistische, komplett vom Computer gesteuerte Zugabläufe. Diese außergewöhnliche Detailliebe verzaubert nicht nur Modellbahnfreunde.

Vor dem Besuch im Miniatur Wunderland, das Sie gemütlich im eigenen Tempo erkunden können, begrüßen wir Sie zu einem gemeinsamen Mittagessen und zu einer spannenden Führung durch das UNESCO-Weltkulturerbe Speicherstadt. Die schmalen Fleete, Brücken und Straßen entlang des weltgrößten zusammenhängenden Lagerhauskomplexes sind fester Bestandteil und Identität der Hansestadt.

Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflugstag nach Hamburg 99,90 Euro pro Person inklusive der Eintritte, der Führung und des Mittagessens. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 109,90 Euro pro Person.

Auf einen Blick Foto: Datum: 9. Januar 2022 (Sonntag)

Abfahrt Münster: 7.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.45Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 99,90 Euro

Normalpreis: 109,90 Euro

Im Preis enthalten: Stadtführung Hamburg, Mittagessen, Eintritt Miniatur Wunderland Hamburg, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.