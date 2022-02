Die Prachtbauten der Kurfürsten

Reisen Sie am 12. Mai 2022 (Donnerstag) nach Brühl und Köln, tauchen Sie in die spannende Geschichte dieser majestätischen Bauwerke ein und lassen sich von ihren Superlativen, die beide auf die Welterbeliste der UNESCO brachte, in ihren Bann ziehen.

Erstes Ziel der Reise ist das vor den Toren Kölns in Brühl gelegene und nach seinem Erbauer Clemens August benannte Schloss Augustusburg. Die opulente Sommerresidenz zählt zu den bedeutendsten Bauwerken des Barocks in Deutschland und war Vorbild für zahlreiche Fürstenhöfe. Beeindruckend ist vor allem das von Balthasar Neumann gestaltete Prunktreppenhaus. Im Rahmen einer Führung entdecken Sie die prachtvollen Innenräume und können anschließend den Schlosspark individuell erkunden.

Nach dem Mittagessen besuchen Sie bei einer Innenraumführung den Kölner Dom, der ebenfalls eng mit den Kurfürsten und Erzbischöfen verbunden ist. Hier finden sich – und so schließt sich der Kreis – neben herausragenden Glasmalereien und bedeutenden Kunstwerken von Weltrang auch die Grablegen der Kölner Kurfürsten und Erzbischöfe. Im Anschluss bleibt Zeit, das bunte Treiben in den Altstadtgassen zu erleben.

Dieser Ausflug kostet für WN-Abonnenten 89,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 99,90 Euro.

