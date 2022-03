Die Rosengärten von Arcen

Die rund 250 verschiedenen Rosensorten im imposanten Rosarium der historischen Schlossgärten Arcen sind zur Blütezeit im Juni nicht nur für Rosenfreunde eine ganz besondere Attraktion. In den zehn Rosengärten des Rosariums blühen und duften zu diesem Zeitpunkt mehr als 8.000 Rosen.

Zur Rosenblüte in die Niederlande

Reisen Sie mit „WN unterwegs“ am 28. Juni 2022 (Dienstag) in die Niederlande und lassen Sie sich von diesem paradiesischen Kleinod verzaubern. Es erwartet Sie eine Führung durch die zehn Rosengärten, die jeweils eigene Themen aufgreifen und unterschiedliche Einblicke in die Rosenzucht gewähren. Zur Blütezeit sind die Gärten ein richtiges Fest voller Farben und Düfte. Außer den Rosen sind hier auch Stauden, Bäume und Sträucher zu bewundern. Romantische Laubengänge, verspielte Wassergräben und Waserfälle bilden die außergewöhnliche Kulisse für Ihre Führung durch die Schlossgärten.

Nach der Führung bleibt Zeit, die Vielfallt der Schlossgärten eigenständig zu erkunden. Im Schatten des Schlosses befindet sich ein beeindruckender Rhododendrongarten und bei einem Spaziergang durch den Bambuswald und den Asiatischen Wassergarten fühlt man sich nach Südost-Asien versetzt.

Vor dem Besuch in Arcen bildet eine geführte Rundfahrt durch die Blumenregion um Straelen den Auftakt Ihres Tagesausfluges. Im Herzen des größten zusammenhängenden gartenbaulichen Produktionsgebietes Europas, dem Niederrhein und der niederländischen Provinz Limburg, werden Jahr für Jahr mehr Blumen produziert und vermarktet als anderswo in Deutschland. Per Bus besuchen Sie Gewächshausflächen und machen Station bei einem Gerbera-Schnittblumenhof, der einen Blick hinter die Kulissen gewährt.

Für WN-Abonnenten kostet dieser florale Ausflugstag 99,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen 109,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 28. Juni 2022 (Dienstag)

Abfahrt Münster: 7.45 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 99,90 Euro

Normalpreis: 109,90 Euro

Im Preis enthalten: Gartenbau-Rundfahrt Straelen, Mittagessen, Eintritt und Führung Schlossgärten Arcen, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.