Die Alpen sind Sehnsuchtsziel für Kulturinteressierte und Genussmenschen gleichermaßen. Geschichtsträchtige Bauwerke von Weltrang fügen sich in eine atemberaubende Landschaft aus majestätischen Bergen und tiefblauen Seen.

Reisen Sie mit „WN unterwegs“ zur schönsten Jahreszeit vom 12. bis 16. Juni 2023 (Montag bis Freitag) zu einer fünftägigen Entdeckungsreise in diese malerische Bilderbuchkulisse und erleben Sie ein besonderes Kulturprogramm aus weltbekannten Sehenswürdigkeiten, unbekannten Geheimtipps und unvergesslichen Genusshighlights, wie einem Dinner auf dem höchsten Punkt Deutschlands, der Zugspitze.

Ausgehend vom erstklassigen Vier-Sterne-Best Western Plus Hotel Füssen können Sie sich auf ganz unterschiedliche Thementage freuen. Bereits auf der Hinreise wartet mit einer Führung durch das UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Maulbronn ein erster Superlativ.

Am nächsten Tag erkunden Sie die märchenhaften Königsschlösser Neuschwanstein und Linderhof von König Ludwig II. von Bayern. Am Tag darauf erleben Sie das einzigartige Naturparadies der Zugspitzregion. Am Vormittag besuchen Sie bei einer Stadtführung die Kaiserstadt Füssen. Anschließend tauchen Sie bei einer geführten Panoramafahrt in die spannende Geschichte der Region ein und erleben die einmaligen Bergpanoramen von unterschiedlichen Aussichtspunkten. Am Abend erleben Sie den Höhepunkt Ihrer Reise, ein Dinner auf der Zugspitze, dem höchsten Punkt Deutschlands. Auf mehr als 2.900 Metern Höhe genießen Sie einen unvergesslichen Abend mit einer fantastischen Panorama-Fernsicht.

Der vierte Reisetag steht im Zeichen herausragender Sakralschätze in den Bayerischen Alpen. Zunächst besuchen Sie das Kloster Benediktbeuern, bevor Sie im UNESCO-Weltkulturerbe Wallfahrtskirche Wies zu einer traumhaften Führung und zu einem zauberhaften Orgelkonzert erwartet werden. Die Wieskirche gilt aufgrund ihrer beeindruckenden Innenausstattung als eine der berühmtesten Rokokokirchen der Welt.

Auch die Rückreise wird mit einem Besuch im Schloss ob Ellwangen angenehm verkürzt. Diese Reise kostet für WN-Abonnenten 999 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 200 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 1.049 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Auf einen Blick Foto: Datum: 12. bis 16. Juni 2023 (Montag bis Freitag)

Abfahrt Münster: 6.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 6.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 999 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 1.049 (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 200 Euro

Im Preis enthalten: 4 Übernachtungen inklusive Frühstück im 4-Sterne Best Western Plus Hotel Füssen, Eintritt und Führung Kloster Maulbronn, Eintritt und Führung Schloss Linderhof, Eintritt und Führung Schloss Neuschwanstein, Stadtführung Füssen, Panorama-Rundfahrt, Berg- und Talfahrt mit der Tiroler-Zugspitzbahn, Führung Kloster Benediktbeuern, Führung Wieskirche mit Orgelkonzert, Eintritt und Führung Schloss ob Ellwangen, 5 Abendessen inklusive Dinner auf der Zugspitze, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

