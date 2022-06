Dokumenta 15 in Kassel

Die documenta ist die bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst weltweit. Seit 1955 zeigt sie alle fünf Jahre die aktuellen Tendenzen der Gegenwartskunst und bietet Raum für innovative Ausstellungskonzepte. Reisen Sie mit „WN unterwegs“ am 30. August 2022 (Dienstag) nach Kassel und erhalten Sie bei spannenden Führungen einen Einblick in die aufregende Geschichte der Ausstellung sowie die neuesten Kunstwerke im beeindruckenden Staatspark Karlsaue.

Nach Ihrer Ankunft erwartet Sie eine Stadtführung im Zeichen der Geschichte vorangegangener documenta-Schauen, die zahlreiche Kunstwerke im Stadtbild hinterlassen haben. Sie passieren den berühmten „Himmelsstürmer“ von Jonathan Borofsky oder die „7.000 Eichen“ von Joseph Beuys.

Nach dem Mittagessen steht der Nachmittag im Zeichen der aktuellen Kunstwerke im Staatspark Karlsaue. Etablierte Künstler und aufsteigende Newcomer stellen in der 150 Hektar großen barocken Parkanlage in direkter Nähe zur Kasseler Innenstadt ihre Installationen aus. Bei einer Führung erfahren Sie Spannendes zu den zeitgenössischen Werken und haben im Anschluss Zeit, ihre persönlichen Höhepunkte an den 32 Ausstellungsorten der documenta 15 mit Ihrem für alle Ausstellungen gültigen Tagesticket individuell zu entdecken.

Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflug 124,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen 134,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 30. August 2022 (Dienstag)

Abfahrt Münster: 7 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.15 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 129,90 Euro

Normalpreis: 139,90 Euro

Im Preis enthalten: Stadtführung „Geschichte der documenta“, Mittagessen, Stadtführung „documenta fifteen in der Karlsaue“, Tageskarte documenta fifteen, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.