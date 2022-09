Dom- und Kaiserstadt Aachen

Begeben Sie sich mit „WN unterwegs“ am 9. November (Mittwoch) bei einer thematischen Stadtführung durch Aachen zunächst auf die Spuren Karls des Großen. In der historischen Kaiserstadt, reizvoll im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande gelegen, erkunden Sie die noch heute erhaltenen Bauwerke seiner Regentschaft und die zahlreichen Sehenswürdigkeiten Aachens.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen erwartet Sie eine spannende Führung durch das Centre Charlemagne – das Aachener Stadtmuseum. Das Museum steht am Katschhof, dem früheren Innenhof der Pfalz zwischen Dom und Rathaus. Eine museale Ausstellung zeichnet die Geschichte Karls und die Entwicklung seiner Stadt nach. Bei einer Führung begeben Sie sich auf eine spannende Reise in eine Vergangenheit, in der Aachen eine der wichtigen Städte der westlichen Welt war, bevor Sie den Ausflugstag bei der anschließenden Freizeit individuell in den romantischen Gassen der Stadt und dem Aachener Dom ausklingen lassen.

Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflugstag 89,90 Euro inkl. sämtlicher Eintritte und Führungen sowie des gemeinsamen Mittagessens. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 99,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 9. November 2022 (Mittwoch)

Abfahrt Münster: 7.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 89,90 Euro

Normalpreis: 99,90 Euro

Im Preis enthalten: Aachen, Mittagessen, Eintritt und Führung Centre Charlemagne, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

