Ein Tag in Gouda

Gouda

Die pittoreske Kleinstadt Gouda ist untrennbar mit ihrem berühmten Käse verbunden, einem der wichtigsten Exportprodukte der Niederlande. Noch heute wird der holländische Käse größtenteils rund um Gouda hergestellt oder gelagert – in einer Region, die auch als „Cheese Valley“ bezeichnet wird. Freuen Sie sich mit WN unterwegs am 19. Juli 2022 (Dienstag) auf die Erkundung der Käsestadt der Niederlande, die auch für ihre Goudaer Sirupwaffeln, Goudaer Pfeifen und Keramik aus Gouda in der ganzen Welt bekannt ist.

WN unterwegs