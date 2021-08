Ein traumhafter Tag an der Maas

Reisen Sie am 25. August 2021 (Mittwoch) in die Niederlande und verbringen Sie einen unvergesslichen Ausflugstag in Maastricht. Nach Ihrer Ankunft erkunden Sie zunächst die malerische Altstadt bei einer interessanten Stadtführung entlang der historischen Kaufmannshäuser und über die sehenswerten Plätze im Stadtkern. Sie tauchen ein in die Geschichte der Stadt und erhalten Informationen zur reichen Kunst- und Kulturlandschaft.

Nach dem Mittagessen dürfen Sie sich auf eine Bootsfahrt auf der Maas freuen, bei der Sie die Stadt aus einer neuen Perspektive kennenlernen und die schöne Silhouette Maastrichts mit ihren zahlreichen Kirchen und Türmen vom Wasser aus genießen. Nahe der belgischen Grenze wendet das Schiff und kehrt zum Stadtzentrum zurück. Dort haben Sie viel Zeit zur freien Verfügung, um das spektakuläre gastronomische Angebot und die vielen authentischen Boutiquen eigenständig erkunden.

Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflugstag 89,90 Euro inklusive sämtlicher Eintritte, Führungen und des Mittagessens. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 99,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 25. August 2021 (Mittwoch)

Abfahrt Münster: 7.45 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 89,90 Euro

Normalpreis: 99,90 Euro

Im Preis enthalten: Stadtführung Maastricht, Mittagessen, Bootsrundfahrt auf der Maas, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.