Europas letzte Wildpferde

Mit mehr als 100.000 Pferden ist das Münsterland eine der pferdereichsten Regionen in ganz Europa. Reisen Sie am 2. August 2022 (Dienstag) zu zwei ganz unterschiedlichen Orten, die die Vielfalt dieser einzigartigen Pferderegion eindrucksvoll aufzeigen.

Zunächst erwartet Sie eine Führung durch das Nordrhein-Westfälische Landgestüt in Warendorf, welches neben prämierten Züchtungen auch durch die angegliederte Deutsche Reitschule bekannt ist.

Das idyllisch inmitten der Pferdestadt Warendorf gelegene Gestüt wurde durch die preußische Gestütsverwaltung gegründet und bietet heute Platz für rund 160 Pferde. Neben dem Zuchteinsatz werden die Warendorfer Hengste auch erfolgreich auf Turnieren eingesetzt und tragen damit zum hervorragenden Image der Pferde aus Nordrhein-Westfalen bei.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen in Warendorf wartet dann ein weiterer Höhepunkt des Tages auf Sie: Im durch die Familie Herzog von Croÿ eingerichteten und knapp 400 Hektar großen Reservat im Merfelder Bruch besuchen Sie die einzig verbliebene Herde an Wildpferden auf dem europäischen Kontinent, die bereits im Jahr 1316 urkundlich erwähnt wurde. Bei einem geführten Rundgang über das weitläufige Gelände mit seinen Heideflächen, Nadelwäldern und Eichenbeständen, haben Sie die seltene Möglichkeit, diese wunderschönen Tiere in freier Wildbahn und aus nächster Nähe zu beobachten.

Dieser Ausflug kostet für WN-Abonnenten 79,90 Euro pro Person inklusive aller Eintritte und Führungen sowie des gemeinsamen Mittagessens. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 89,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 2. August2022 (Dienstag)

Abfahrt Münster: 8.45 Uhr Frie-Vendt-Platz, 9 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 79,90 Euro

Normalpreis: 89,90 Euro

Im Preis enthalten: Führung Nordrhein-Westfälisches Landgestüt, Mittagessen, Führung Wildpferdebahn Dülmen, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.