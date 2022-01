Faszination Andalusien

Die südspanische Region Andalusien zählt durch ihre reiche Geschichte zu den interessantesten Reisezielen in Europa. Atemberaubende Paläste entführen die Besucher in eine Märchenwelt aus 1.001-Nacht, urige Altstadtgassen ermöglichen eine Zeitreise ins Mittelalter und regionale Köstlichkeiten sorgen für ein intensives Eintauchen in die Traditionen dieser einzigartigen Region.

Reisen Sie mit „WN unterwegs“ vom 28. März bis 4. April 2022 (Montag bis Montag) per Flugzeug von Düsseldorf nach Jerez de la Frontera, wo eine besondere Erlebnisreise auf Sie wartet.

Sie begeben sich auf die Spuren des Entdeckers Christoph Kolumbus, der sich in einem andalusischen Kloster auf seine berühmte Reise vorbereitete. Sie erleben einen Tag auf den Spuren Pablo Picassos, dessen Geburtshaus in der malerischen Küstenstadt Malaga zu finden ist. Außerdem tauchen Sie ein in die spannende Geschichte der Mauren und besuchen die weltberühmte Alhambra, die zu den beeindruckendsten Zeugnissen maurischer Baukunst in Europa zählt. Zudem kommen Sie in den Genuss regionaler Köstlichkeiten direkt vom Produzenten. Sie besuchen die imposanten weißen Orte auf den Hügeln Andalusiens und sehen die faszinierende Brücke von Ronda, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Die lebendigen Innenstädte von Sevilla, Malaga und Granada, wo Sie jeweils zwei bis drei Übernachtungen in zentralen Vier-Sterne-Hotels erwarten, laden zum Entdecken und Stöbern ein und werden bei interessanten Hintergrundführungen in Augenschein genommen.

Für WN-Abonnenten kostet diese erlebnisreiche, achttägige Flugreise 2.495 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 349 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 2.595 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Preis für Abonnenten: 2.495 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 2.595 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 349 Euro

Veranstalter: chrono tours

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.