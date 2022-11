Frühling an der Weinstraße

Genussreise zur Mandelblüte in die Pfalz

Begeben Sie sich vom 21. bis 24. März 2023 (Dienstag bis Freitag) auf eine besondere Genussreise entlang der Deutschen Weinstraße, bei der köstliche Weine, atemberaubende Pfälzer Geschichte und die faszinierende, rosa Mandelblüte entlang der malerischen Straßen und Weinberge für unvergessliche Impressionen sorgen.

Ausgehend von Ihrem erstklassigen Vier-Sterne Hotel Maxx by Steigenberger in Deidesheim, führt Sie ein Reisetag entlang der Pfälzer Weinstraße nach Neustadt. Per Planwagen geht es mitten durch die Weinberge und entlang des Mandelpfades querfeldein.

Ein weiterer Reisetag steht ganz im Zeichen der reichen Geschichte der Pfalz, die untrennbar mit dem Adelsgeschlecht der Salier verbunden ist. Sie besuchen den Speyerer Dom – der als größte romanische Kirche der Erde zum Welterbe der UNESCO zählt – und das Hambacher Schloss, wo Sie eine Führung tief in die Geschichte Deutschlands entführt, bevor am berühmten Deutschen Weintor eine Weinprobe vorbereitet ist.

Auch die An- und Abreisetage in die Pfalz bieten abwechslungsreiche Besichtigungsmöglichkeiten, wie eine kurzweilige Stadtführung durch Koblenz und ein Besuch der bekannten Sektmanufaktur Kupferberg in Mainz, wo auch eine kleine Verkostung auf Sie wartet. Diese Reise kostet für WN-Abonnenten 719 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 90 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 769 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 21. bis 24. März 2023 (Montag bis Donnerstag)

Abfahrt Münster: 7.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 719 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 769 (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 90 Euro

Im Preis enthalten: 3 Übernachtungen inklusive Frühstück im MAXX by Steigenberger Hotel Deidesheim, Stadtführung Koblenz, Stadtführung Neustadt a.d. Weinstraße, Planwagenfahrt mit Weinverkostung, Eintritt und Führung Hambacher Schloss, Domführung Speyer, Weinverkostung Deutsches Weintor, Führung Sektkellerei Kupferberg mit Verkostung, 3 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.