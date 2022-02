Frühlingszauber an der Maas

Erstes Ziel Ihres Ausflugstages ist Sittard, eine der ältesten Städte der Niederlande, die auf eine ruhmreiche Vergangenheit zurückblickt. In der gemütlichen Altstadt, rund um den historischen Markt, werden Sie mit limburgischer Herzlichkeit zu einer spannenden Stadtführung empfangen. Prachtvolle Herrenhäuser und fünf außergewöhnliche Gotteshäuser warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Anschließend geht die Fahrt weiter in die Hauptstadt der Provinz Limburg: in die Universitätsstadt Maastricht. Historische Gebäude, eindrucksvolle Kirchen, pittoreske Plätze und versteckte Innenhöfe sind die Markenzeichen der quirligen Universitätsstadt an der Maas. Mit einem Gästeführer schlendern Sie nach dem Mittagessen in kleinen Gruppen entlang der zahlreichen Sehenswürdigkeiten und genießen das stimmungsvolle Stadtzentrum, mit seinem spektakulären gastronomischen Angebot und den vielen authentischen Boutiquen.

Dieser Ausflug in die Niederlande kostet für WN-Abonnenten 89,90 Euro pro Person. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 99,90 Euro. Im Preis enthalten sind die Stadtführungen, das Mittagessen und die Fahrt im Komfortbus ab/bis Münster.

Auf einen Blick Foto: Datum: 15. März 2022 (Dienstag)

Abfahrt Münster: 7 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.15 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 89,90 Euro

Normalpreis: 99,90 Euro

Im Preis enthalten: Stadtführung Stevensweert, Mittagessen, Stadtführung Maastricht, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.