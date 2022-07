Geheimnis Villa Hügel

Essen

Industrie-Baron Alfred Krupp schuf in nur zwei Jahrzenten ein neuzeitliches Imperium und formte so das größte Industrieunternehmen Europas – mitten in Nordrhein-Westfalen. Reisen Sie mit „WN unterwegs“ am 23. September 2022 (Freitag) nach Essen, wo Sie an den Originalschauplätzen der Villa Hügel und der Gartenstadt Margarethenhöhe mehr zur Geschichte der Krupp-Dynastie erfahren.

WN unterwegs