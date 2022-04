Grand Tour de France

Gemeinsam mit Ihrem WN-Gastgeber, der die gesamte Reise an Ihrer Seite ist, reisen Sie bequem per ICE von Münster in die französische Hauptstadt Paris, wo Sie bei einer Dinner Cruise – einer romantischen Seine-Schifffahrt samt exklusivem Abendessen – Ihre Mitreisenden kennenlernen, während die vielen Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt an Ihnen vorbeiziehen.

Tags darauf besuchen Sie mit Schloss Versailles das prachtvolle Märchenschloss des Sonnenkönigs Ludwig XIV., bevor Sie im komfortablen, deutschen Reisebus weiter in die Normandie reisen und das „Land der Impressionisten“ entdecken. Hier erkunden Sie neben dem auf einer Felseninsel gelegenen Kloster Mont-Saint-Michel auch die malerischen Stadtzentren von Rouen und Caen.

Außerdem steht ein Tag ganz im Zeichen der impressionistischen Meister und führt Sie an die Orte, wo weltberühmte Gemälde entstanden, bevor Sie die weltbekannte Kunstsammlung des MuMa in Le Havre entdecken.

Über zwei der schönsten Schlösser der Loire, Schloss Chenonceau und Chambord, reisen Sie weiter in die Genussregion Bordeaux. Bei einer Weingutführung samt Abendessen lernen Sie die ausgezeichneten Weine kennen, für die Bordeaux in aller Welt bekannt ist.

Auf Ihrem Weg in die Provence erkunden Sie die imposante Festungsstadt Carcassonne, ehe ein Besuch im Papstpalast von Avignon und eine Führung durch das zwischen Weinhängen, Bergen und Flüssen gelegene Aix-en-Provence auf dem Programm stehen, das den Innbegriff des südfranzösischen Lebensgefühls widerspiegelt. Mit etwas Glück erleben Sie dabei die berühmte Lavendelblüte, bevor Sie über Marseille – die älteste Stadt Frankreichs – weiter ins mondäne Nizza reisen.

Genießen Sie bei einem freien Tag am Mittelmeerstrand das milde Klima der Côte d'Azur und freuen Sie sich auf faszinierende Führungen durch Nizza und das luxuriöse Fürstentum Monaco. Auch die Rückreise erfolgt bequem per ICE.

Für WN-Abonnenten kostet diese facettenreiche Genussreise 3.295 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 499 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 3.395 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 27. August bis 8. September 2022 (Samstag bis Donnerstag)

Abfahrt Münster: 7.45 Uhr Münster (Westf.), Hauptbahnhof

Preis für Abonnenten: 3.295 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 3.395 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 499 Euro

Im Preis enthalten: 12 Übernachtungen inklusive Frühstück in 4-Sterne Hotels, Dinner Cruise auf der Seine, Eintritt und Führung Schloss Versailles, Führung Kathedrale von Rouen, Eintritt und Führung Mont-Saint-Michel, Stadtführung Caen, Ortsführung Étretat, Eintritt und Führung Museum Malraux Le Havre, Eintritt und Führung Schloss Chenonceau, Eintritt und Führung Schloss Chambord, Ortsführung Cognac, Weingutführung Saint-Émilion, Stadtführung Bordeaux, Garonne-Schifffahrt, Stadtführung Carcassonne, Eintritt und Führung Papstpalast Avignon, Stadtführung Aix-en-Provence, Stadtführung Marseille, Stadtführung Nizza, Stadtführung Monaco, 12 Abendessen inklusive Dinner Cruise, ICE-Ticket 2. Klasse mit Sitzplatzreservierung für Hin- und Rückfahrt ab/bis Münster (Westf.) Hbf., Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.