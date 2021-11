Große Roncalli-Dinnershow

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend in Düsseldorf, der Live-Entertainment der Spitzenklasse mit dem Genuss ausgezeichneter Gastronomie verbindet.

Zunächst reisen Sie am 22. Januar 2022 (Samstag) in den Düsseldorfer Medienhafen. Im außergewöhnlichen Ambiente aus denkmalgeschützten Hafengebäuden und Bauwerken internationaler Stararchitekten dürfen Sie sich zur Einstimmung auf einen Cocktail-Empfang freuen. Im Anschluss werden Sie in Roncalli’s Apollo Varieté zu einer fantastischen Kombination aus eindrucksvoller Show und kulinarischem Genuss erwartet.

Bernhard Paul erfüllte sich mit der Gründung des Circus Roncalli bereits einen Kindheitstraum. 1997 folgte dann das Apollo Varieté, der „kleine Bruder des Circus Roncalli“. Heute bezaubert eines der größten und schönsten Varieté-Theater Europas seine Besucher mit einem Feuerwerk an Darbietungen und viel Liebe zum Detail.

Auf Ihren reservierten Plätzen der ersten Kategorie genießen Sie bei einem Drei-Gänge-Menü die Dinnershow, die mit Artistik und Akrobatik zum Lachen, Staunen und Träumen einlädt.

Für WN-Abonnenten kostet diese exklusive Varietéveranstaltung 149,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 159,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 22. Januar 2022 (Samstag)

Abfahrt Münster: 11 Uhr Frie-Vendt-Platz, 11.15 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 149,90 Euro

Normalpreis: 159,90 Euro

Im Preis enthalten: Cocktail im MedienHafen Düsseldorf, Show & Dine-Ticket Roncalli's Apollo Varieté in der 1. Preiskategorie, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.