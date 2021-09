Größter unterirdischer Weihnachtsmarkt

Am ersten Advent erwartet Sie ein ganz besonderer Vorweihnachtsausflug mit "WN unterwegs". Reisen Sie am 28. November 2021 (Sonntag) in die Niederlande, wo die romantischen Gassen Maastrichts sowie der älteste und größte unterirdische Weihnachtsmarkt in Europa auf Sie warten.

Jedes Jahr im Winter putzt sich die Region Limburg heraus: durch liebevolle Weihnachtsdekorationen in den historischen Gassen und stimmungsvolle Wintermärkte gilt Limburg als die „Weihnachtsregion der Niederlande“. Neben Maastricht hat sich insbesondere Valkenburg einen Ruf als Weihnachtsstadt erworben, da der Ort mit dem Weihnachtsmarkt in der „Gemeindegrotte“ – dem größten unterirdischen Weihnachtsmarkt Europas – über eine ganz besondere Attraktion verfügt.

Zunächst aber führt Sie Ihr Ausflug nach Maastricht, das Sie im Advent mit einer magischen Lichtroute empfängt. Im Rahmen einer vorweihnachtlichen Stadtführung spazieren Sie entlang eines Meers aus Kerzen vom Platz Onze Lieve Vrouweplein, vorbei an unzähligen Lämpchen in den Bäumen und an Gebäuden und herrlich erleuchteten Boutiquen bis zum zentralen Vrijthof. Auch dieser zentrale Platz in Maastricht steht ganz im Zeichen der Weihnachtszeit und lädt dazu ein, das gesamte Lichtermeer der Stadt bei einer eigenständigen Fahrt mit dem Riesenrad aus der Luft zu entdecken.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen, und etwas Freizeit in Maastricht, reisen Sie weiter nach Valkenburg, wo Sie den Weihnachtsmarkt in den uralten Gängen der Grotte am Fuße des Caubergs besuchen. Unverwechselbar und in einer wirklich besonderen Umgebung empfängt Sie Europas größter und ältester unterirdischer Weihnachtsmarkt in den Gängen einer echten Mergelgrotte. Bei Ihrer individuellen Erkundung der Grotte sorgen die ansprechende Dekoration und die festliche Beleuchtung für eine magische Atmosphäre. Regionale Kunsterzeugnisse, der Duft von köstlichem Weihnachtsgebäck und weihnachtliche Melodien versetzen Sie in Vorweihnachtsstimmung.

Dieser Adventsausflug kostet für WN-Abonnenten 89,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 99,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 28. November 2021 (Sonntag)

Abfahrt Münster: 8 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8.15 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 89,90 Euro

Normalpreis: 99,90 Euro

Im Preis enthalten: Stadtführung Maastricht, Mittagessen, Eintritt Gemeindegrotte Valkenburg, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.