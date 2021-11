Himmlische Weihnacht in Essen

Essen

Am 19. Dezember 2021 (Sonntag) erwartet Sie ein vorweihnachtlicher Konzertabend der Extraklasse. Ihr Weg führt Sie nach Essen, wo Sie ein Weihnachtskonzert des Folkwang Kammerorchesters in der Philharmonie erwartet, bevor der Abend mit einem köstlichen Gänseessen im Restaurant Casino Zollverein ausklingt, das in zahlreichen Gourmetführern ausgezeichnet ist.

