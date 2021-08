Hollands verträumte Wasserstraßen

Dieser Ausflug am 1. September 2021 (Mittwoch) entführt Sie zu zwei besonderen Perlen in den Niederlanden: Sie besuchen die Kleinstadt Blokzijl, wo das „Goldene Zeitalter“ des 17. Jahrhunderts noch überall gegenwärtig ist und Giethoorn, die Stadt ohne Straßen, die ausschließlich per Boot zu erkunden ist und aufgrund ihrer zahlreichen Brücken als das „Venedig der Niederlande“ bekannt ist.

Ihr Tag beginnt mit der Anreise nach Blokzijl, wo man Sie zu einer Stadtführung empfängt. Im 17. Jahrhundert begann die Stadt den Handel mit Amsterdam, was Blokzijl zu einem bescheidenen Reichtum verhalf. Einen Eindruck dieser wirtschaftlichen Blütezeit vermitteln die prächtigen Kaufmannshäuser in den verwinkelten Altstadtgassen. Nach dem Mittagessen tauchen Sie in Giethoorn in eine verträumte Welt aus Grachten, Brücken und malerischen Fischerhäuschen ein. Bei einer Bootsrundfahrt lassen Sie sich vom Charme der traumhaft dekorierten Häuser verzaubern. Im Anschluss bleibt Zeit, Giethoorn mit seinen über 150 Brücken und den vielen Wasserstraßen ausführlich bei einem eigenständigen Spaziergang zu erkunden oder sich in einem der kleinen Cafés kulinarisch verwöhnen zu lassen.

Dieser faszinierende Ausflugstag in die Niederlande kostet für WN-Abonnenten 89,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 99,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 1. September 2021 (Mittwoch)

Abfahrt Münster: 7.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 89,90 Euro

Im Preis enthalten: Stadtführung Blokzijl, Mittagessen, Bootsrundfahrt „Das Venedig der Niederlande“, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.