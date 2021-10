Im Land der Flämischen Meister

Ausgehend vom 15. bis weit ins späte 17. Jahrhundert war Flandern das Zentrum der schönen Künste in Europa. Gehen Sie mit WN unterwegs vom 17. bis 21. Januar 2022 (Montag bis Freitag) auf eine spannende Zeitreise durch das reiche Kulturerbe Flanderns und entdecken Sie – ausgehend vom zentralen Hotel Pullman Centre Midi in der belgischen Hauptstadt Brüssel – die malerischen Wirkungsstätten der Flämischen Meister.

Bereits auf der Hinreise besuchen Sie die historische Universitätsstadt Leuven, die seit ihrer Blütezeit im 15. Jahrhundert Hüterin des kulturellen Erbes der Region ist. Im Rahmen einer Stadtführung begegnet Ihnen in der Sankt-Peterskirche mit dem Triptychon „Das Letzte Abendmahl“ von Dieric Bouts ein erstes Schlüsselwerk der sogenannten „Flämischen Primitiven“.

Am nächsten Reisetag erkunden Sie die Brüsseler Sehenswürdigkeiten bei einer kombinierten Rundfahrt samt anschließendem Stadtspaziergang. Per Bus passieren Sie das Atomium, die Königlichen Gewächshäuser von Laeken und das Europaviertel. Anschließend geht es zu Fuß durch die kleinen Gassen des Stadtzentrums, wo Sie die Grand-Place und das Manneken Pis entdecken. Nachmittags steht mit einer Führung durch das Musée Oldmasters der Besuch eines der eindrucksvollsten Kunstmuseen Belgiens auf dem Programm. Es beherbergt eine umfangreiche Sammlung an Gemälden von u. a. Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel dem Älteren oder Peter Paul Rubens.

Rubens begegnet Ihnen auch am dritten Reisetag, wenn Sie mit Antwerpen seine malerische Wahlheimat besuchen. Freuen Sie sich auf eine Barock-Stadtführung durch die flämische Kulturmetropole und entdecken Sie im Rahmen einer Führung die Liebfrauenkathedrale. Bis heute schmücken vier Rubens-Meisterwerke die größte gotische Kirche Flanderns.

Ein Tag steht im Zeichen der Flämischen Meister in Brügge, das mit der renommierten Sammlung des Groeningemuseums sechs Jahrhunderte flämischer Kunst inspirierend präsentiert. Anschließend erkunden Sie die zum UNESCO-Welterbe zählende Altstadt Brügges bei einem geführten Stadtrundgang.

Am Abreisetag erwartet Sie in Köln eine Führung entlang des imposanten Rubens-Spätwerks „Die Kreuzigung Petri“, welches nicht etwa in einem Museum hängt, sondern seit 380 Jahren einen festen Platz in einer Kölner Kirche hat. WN-Abonnenten zahlen für diese fünftägige Reise, die weltberühmte Kunstwerke und malerische Altstadtimpressionen vereint, 899 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 179 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen 949 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Auf einen Blick Foto: Datum: 17. bis 21. Januar 2022 (Montag bis Freitag)

Abfahrt Münster: 7.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 899 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 949 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 179 Euro

Im Preis enthalten: 4 Übernachtungen inkl. Frühstück im Pullman Brussels Centre Midi, Stadtführung Leuven, kombinierte Stadtrundfahrt und -führung Brüssel, Eintritt und Führung Musée Oldmasters Brüssel, Stadtführung Antwerpen, Eintritt und Führung Liebfrauenkathedrale Antwerpen, Stadtführung Brügge, Eintritt und Führung Groeningemuseum Brügge, Führung Sankt Peter Köln, 4 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.