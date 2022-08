Impressionismus in neuem Licht

Die Meister des Impressionismus studierten intensiv die verschiedenen Lichtsituationen und entwickelten eine innovative visuelle Sprache. Gleichzeitig wandten sich die Pioniere des aufstrebenden Mediums Fotografie denselben Motiven zu. Spätestens seit den 1850er Jahren standen Maler und Fotografen in regem Austausch untereinander und befruchteten sich gegenseitig. Freuen Sie sich am 11. Oktober 2022 (Dienstag) auf eine spannende Fortsetzung dieser Entwicklung.

Zunächst besuchen Sie mit der Sonderausstellung „Monet – Rebell und Genie“ die größte illusionistische Monet-Schau Europas, die im denkmalgeschützten Scheibengasbehälter des „Visiodrom“ in Wuppertal präsentiert wird.

33 Hochleistungs-Projektoren projizieren Monets Werke gestochen scharf in den fast 50 Meter hohen säulenlosen Raum. So entsteht Europas größte 360°-Leinwand mit rund 6.500 m² Projektionsfläche. In über 130 Bildern schreibt die Multimedia-Show die Suche der Impressionisten nach der emotional ausdrucksstärksten Darstellung von Licht mit einem spannenden, modernen Kapitel fort.

Nach Ihrer Führung dürfen Sie sich auf ein gemeinsames Mittagessen freuen, bevor Sie durch die Sonderausstellung „Fotografie und Impressionismus“ im renommierten Von der Heydt-Museum geführt werden. Künstlerischen Fotografien werden im Rahmen der Sonderschau zentrale Werke aus der Sammlung von u. a. Monet, Pissarro oder Renoir gegenübergestellt.

Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflug im Zeichen der impressionistischen Meister 109,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 119,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 11. Oktober 2022 (Dienstag)

Abfahrt Münster: 8.15 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8.30 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 109,90 Euro

Normalpreis: 119,90 Euro

Im Preis enthalten: Eintritt und Führung Visiodrom Wuppertal, Mittagessen, Eintritt und Führung Von der Heydt-Museum Wuppertal, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.