Jerusalem am Rhein

Reisen Sie am 13. Oktober 2021 (Mittwoch) zu einem spannenden Ausflug in die Rheinmetropole und begeben Sie sich auf die Spuren des jüdischen Lebens in der Stadt Köln. Bei einer Stadtführung werden zahlreichen Facetten zwischen Alltag und Judenverfolgung beleuchtet.

Bereits in der Römerzeit lebten Juden in der Stadt, was in Dokumenten belegt ist. Rund um das historische Rathaus finden sich noch heute zahlreiche Spuren aus dieser Zeit.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Altstadt fahren Sie zur Roonstraße, wo Sie die Synagoge besuchen. Seit 1899 ist die Synagoge im neuromanischen Stil in der Roonstraße das größte religiöse und kulturelle Zentrum der jüdischen Gemeinden Kölns. In der Reichspogromnacht brannte sie aus und wurde zwischen 1957 und 1959 wieder aufgebaut. Im Rahmen der Führung erfahren Sie Wissenswertes zum jüdischen Glauben und dem aktuellen jüdischen Leben in Nordrhein-Westfalen.

Dieser Ausflugstag im Zeichen des Festjahres "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" kostet für WN-Abonnenten 84,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 94,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 13. Oktober 2021 (Mittwoch)

Abfahrt Münster: 7.45 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 84,90 Euro

Normalpreis: 94,90 Euro

Im Preis enthalten: Stadtführung, Mittagessen, Synagogenführung, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.