Kathedralen der Superlative

Köln

Die Rheinmetropole Köln ist ein pulsierender Schmelztiegel der Kulturen und Religionen. Gläubige aus aller Welt sind in der Domstadt heimisch, wodurch man in kaum einer anderen Großstadt eine solch große religiöse Vielfalt vorfindet, die sich auch in spektakulären Gotteshäusern widerspiegelt. Besuchen Sie am 26. Oktober 2022 (Mittwoch) mit dem Weltkulturerbe Kölner Dom und der größten Moschee Deutschlands zwei hochinteressante Gotteshäuser.

