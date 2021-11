Reisen Sie am 26. März 2022 (Samstag) zunächst nach Gelsenkirchen, wo Sie sich im stillvollen Ambiente bei einem gemeinsamen Essen auf den bevorstehenden Konzertbesuch einstimmen.

Nach diesem stimmungsvollen Start in den Abend fahren Sie weiter ins nahegelegene Bochum, wo im Planetarium bereits die besten Plätze für Sie reserviert sind. Lehnen Sie sich zurück und erleben Sie als Höhepunkt des Abends ein „Konzert unter Sternen“ unter dem wettersicheren Sternenhimmel im Planetarium Bochum. Star-Pianist Martin Herzberg spielt bewegende Klaviermusik zum Davonträumen.

Im Stil der Komponisten Yann Tiersen, Hans Zimmer oder Ludovico Einaudi, der mit seiner Filmmusik zu „Ziemlich beste Freunde“ ein Millionenpublikum begeisterte, füllt Herzberg die großen Konzertsäle Europas. An diesem Abend erleben Sie ihn in intimer Atmosphäre und vor außergewöhnlicher Kulisse. Bewegende Klaviermusik unter funkelnden Sternen: die besten Bedingungen, um sich gemeinsam in die Weiten der Galaxie davontragen zu lassen.

Dieser besondere WN unterwegs-Ausflug kostet für Abonnenten 114,90 Euro inklusive des gesamten Programms aus Konzert und Essen. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 124,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 26. März 2022 (Samstag)

Abfahrt Münster: 13.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 13.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 114,90 Euro

Normalpreis: 124,90 Euro

Im Preis enthalten: Abendessen, Konzertkarte für das Klavierkonzert von Martin Herzberg im Planetarium Bochum, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.