Konzerterlebnis in der Villa Hügel

Die Villa Hügel der Industriellenfamilie Krupp gehört zu den sagenumwobenen Orten Nordrhein-Westfalens und ist das Wahrzeichen der Stadt Essen. Adelige und berühmte Persönlichkeiten gingen in dem schlossähnlichen Anwesen über dem Baldeneysee mit seinen 269 Zimmern ein und aus.

Barocke Klänge in Essens Wahrzeichen

Entdecken Sie diesen außergewöhnlichen Ort und genießen Sie ein Barockkonzert mit dem Folkwang Kammerorchester Essen im hauseigenen Konzertsaal.

Sie reisen am 12. März 2022 (Samstag) nach Essen, wo Sie zunächst ein köstliches Mittagessen erwartet. Anschließend fahren Sie weiter zur nahegelegenen Villa Hügel, die sich für Sie in einen ganz besonderen Konzertsaal verwandelt und wo eine langersehnte Premiere stattfindet: Sergio Azzolini kommt für ein Barockprogramm in die Villa Hügel! Azzolini ist ein preisgekrönter Meister seines Fachs und einer der führenden Barockfagottisten weltweit.

Für das Konzert „Farben des Barock“ hat er eine Auswahl von Stücken deutscher und italienischer Komponisten zusammengestellt, die sich untereinander kannten und schätzten, voneinander lernten und die Werke ihrer Kollegen für eigene Zwecke arrangierten. So trifft Johann Georg Pisendel, Konzertmeister der Dresdner Hofkapelle, auf bekannte Komponisten wie Vivaldi, Fasch, Platti und Cattaneo.

Für WN-Abonnenten kostet dieser Konzertausflug 124,90 Euro. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 134,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 12. März 2022 (Samstag)

Abfahrt Münster: 10.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 10.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 124,90 Euro

Normalpreis: 134,90 Euro

Im Preis enthalten: Mittagessen, Konzert Folkwang Kammerorchester, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.