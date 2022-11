Konzerthaus der Superlative

Es ist das wohl spektakulärste Konzerthaus der Welt – die Hamburger Elbphilharmonie. An der westlichen Spitze der HafenCity wartet das Wahrzeichen Hamburgs darauf, seine Besucher musikalisch und architektonisch zu begeistern. Reisen Sie vom 7. bis 9. März 2023 (Dienstag bis Donnerstag) nach Hamburg, erleben Sie bei dieser dreitägigen Reise die vielen Höhepunkte der Hansestadt und genießen Sie einen Konzertabend mit dem London Symphony Orchestra.

Wahrzeichen Hamburgs: die imposante Elbphilharmonie am Rande der HafenCity.

Im Komfortbus reisen Sie nach Hamburg, wo Sie nach der Ankunft die Speicherstadt bei einer Führung erkunden. Anschließend beziehen Sie Ihre stilvollen Zimmer im zentralen Hotel „Innside by Melia Hamburg Hafen“ und essen gemeinsam zu Abend.

Der zweite Tag steht ganz im Zeichen der Elbphilharmonie. Zunächst werden Sie zu einer Stadtführung um die Elbphilharmonie erwartet, bei der Sie in die Geschichte und den Bau des Konzerthauses eintauchen. Am Abend begrüßen wir Sie zu einem Abendessen in der HafenCity, bevor der Höhepunkt der Reise auf Sie wartet: ein Konzert des renommierten London Symphony Orchestra unter Leitung von Barbara Hannigan im Großen Saal der Elbphilharmonie. Auf dem Programm stehen Joseph Haydns „Trauersinfonie“, Johann Sebastian Bachs „Contrapunctus XIX“ sowie Werke von Alban Berg und Claude Vivier.

Der letzte Reisetag zeigt Ihnen bei einer Hafenrundfahrt die maritime Seite Hamburgs, bevor Sie nach einem Mittagessen die Rückreise antreten. Diese Reise kostet für WN-Abonnenten 799 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 130 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 849 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 7. bis 9. März 2023 (Dienstag bis Donnerstag)

Abfahrt Münster: 8 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8.15 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 799 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 849 (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 130 Euro

Im Preis enthalten: 2 Übernachtungen inklusive Frühstück im 4-Sterne-Hotel INNSiDE by Meliá Hamburg Hafen, Stadtführung „Speicherstadt“, Stadtführung „Elbphilharmonie“, Eintrittskarte „London Symphony Orchestra | Barbara Hannigan“ im Großen Saal der Elbphilharmonie, Hafenrundfahrt im Hamburger Hafen, 1 Mittag- und 2 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.