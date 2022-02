Konzertreise zur Elbphilharmonie

Erleben Sie vom 16. bis 19. Mai 2022 (Montag bis Donnerstag) eine besondere Kulturreise nach Hamburg. Auf dem Programm stehen ein Konzertabend mit Stargeigerin Anne-Sophie Mutter und dem Royal Philharmonic Orchestra im Großen Saal der Elbphilharmonie, ein Konzert mit der Hamburger Camerata – dem ältesten Kammerorchester der Hansestadt – in der neobarocken Laeiszhalle, ein Orgelkonzert im berühmten Michel sowie eine Führung entlang der Ausstellungshighlights in der Hamburger Kunsthalle.

Abgerundet wird das Reiseprogramm mit spannenden Führungen durch die Speicherstadt und die HafenCity und mit einer ausgiebigen Hafenrundfahrt in einer privaten Barkasse.

Ihre Anreise nach Hamburg erfolgt im Komfortbus und endet direkt an der Elbe, wo Sie eine Hafenrundfahrt erwartet. Anschließend beziehen Sie Ihre Zimmer im renovierten 4-Sterne Courtyard by Marriott Hamburg Airport Hotel und genießen ein gemeinsames Abendessen im Hotelrestaurant.

Der zweite Reisetag steht im Zeichen der Elbphilharmonie und entführt Sie bei einer Stadtführung zunächst in die Geschichte des Konzerthauses. Nach einem gemeinsamen Dinner direkt am Elbufer wartet ein Konzertabend mit Stargeigerin Anne-Sophie Mutter und dem Royal Philharmonic Orchestra im Großen Saal der Elbphilharmonie. Unter der Leitung von Vasily Petrenko erleben Sie einen „Virtuosen Drahtseilakt“ mit Leonard Bernsteins Ouvertüre zu „Candide“, Sergej Rachmaninows „Sinfonische Tänze op. 45“ und dem von André Previn eigens für die Geigerin komponierten Konzert für Violine und Orchester „Anne-Sophie“.

Der dritte Reisetag führt Sie zunächst in die Hamburger Kunsthalle, deren Sammlung zu den wichtigsten öffentlichen Kunstsammlungen Deutschlands zählt. Bei einer Führung begegnen Ihnen weltberühmte Gemälde, wie etwa der „Wanderer über dem Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich sowie Werke von Rembrandt, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir und Paul Cézanne. Nach einem stilvollen Abendessen besuchen Sie die traditionsreiche Laeiszhalle, die seit 1902 zentraler Treffpunkt für das Hamburger Musikleben ist. Die Hamburger Camerata entführt Sie an diesem Abend in die Welt der Serenade, die man als so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau der klassischen Musik bezeichnen kann. Auf dem Programm stehen u. a. Antonín Dvořáks „Serenade für Streichorchester E-Dur op. 22“ und Leonard Bernsteins „Serenade nach Platons Symposion“.

Der Abreisetag beginnt mit einer Stadtrundfahrt durch Hamburg und einem privaten Orgelkonzert im Michel, bevor Sie nach einem gemeinsamen Mittagessen die Rückreise antreten. Diese Kulturreise kostet für WN-Abonnenten 995 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 109 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 1.045 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 16. bis 19. Mai 2022 (Montag bis Donnerstag)

Abfahrt Münster: 9.45 Uhr Frie-Vendt-Platz, 10 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 995 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 1.045 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 109 Euro

Im Preis enthalten: 3 Übernachtungen inklusive Frühstück im 4-Sterne Courtyard Hamburg Airport Hotel, Hafenrundfahrt im Hamburger Hafen, Stadtführung „Elbphilharmonie / Speicherstadt“, Eintrittskarte „Anne-Sophie Mutter / Royal Philharmonic Orchestra“ im Großen Saal der Elbphilharmonie, Eintritt und Führung Hamburger Kunsthalle, Eintrittskarte „Hamburger Camerata“ in der Laeiszhalle, Stadtrundfahrt Hamburg, Orgelkonzert Hauptkirche St. Michaelis, 1 Mittag- und 3 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.