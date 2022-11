Kulturmetropole New York

Die Weltmetropole New York bietet kulturinteressierten Besuchern eine Vielzahl spektakulärer Museen mit berühmten Meisterwerken sowie ein herausragendes klassisches Musikprogramm in der Carnegie Hall – dem bekanntesten Konzerthaus der USA. Erleben Sie mit „WN unterwegs“ eine außergewöhnliche Flugreise vom 22. bis 27. April 2023 (Samstag bis Donnerstag) nach Manhattan, bei der u. a. die zahlreichen Sehenswürdigkeiten New Yorks, Museumsbesuche im Guggenheim-Museum und dem Met sowie ein Konzertabend mit der deutschen Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter in der Carnegie Hall auf dem Programm stehen.

The statue of Liberty, Landmarks of New York City with Manhattan skyscraper background

Mit einem Linienflug der Lufthansa reisen Sie komfortabel über den Atlantik und beziehen Ihre Zimmer im Vier-Sterne-Hotel Marriott Marquis, das sich ganz zentral über den Leuchtreklamen am Times Square befindet.

Tags darauf dürfen Sie sich auf eine ausführliche Stadterkundung zu den Höhepunkten Manhattans freuen. Es erwartet Sie u. a. eine Bootsfahrt zur berühmten Freiheitsstatue und der Besuch der Aussichtsplattform „Top of the Rock“ in der 70. Etage des ikonischen Rockefeller Center.

Am dritten Reisetag entdecken Sie die Kunststadt New York bei Führungen im Metropolitan Museum of Art und dem 1939 gegründeten Guggenheim Museum, das als Architektur-Ikone weltweit berühmt ist.

Am nächsten Tag folgt der Höhepunkt Ihrer Reise: das Konzert der deutschen Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter in Begleitung des Boston Symphony Orchestra in der Carnegie Hall. Vor dem Konzert erleben Sie eine thematische Musik-Stadtführung rund um den Broadway und eine exklusive Führung durch die Carnegie Hall, in der seit der Eröffnung im Jahre 1891 viele bekannte Größen aus der klassischen und populären Musikszene aufgetreten sind.

Diese außergewöhnliche Flugreise, die die vielen markanten Sehenswürdigkeiten Manhattans mit einem Konzertbesuch und Führungen durch berühmte Kunstmuseen verbindet, kostet für WN-Abonnenten 2.795 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 600 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 2.945 Euro.

Datum: 22. bis 27. April 2023 (Samstag bis Donnerstag)

Abfahrt: 6.30 Uhr Münster (Westf.) Hbf., 10.30 Uhr Frankfurt a. M., Flughafen

Preis für Abonnenten: 2.795 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 2.945 (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 600 Euro

Im Preis enthalten: Hin- und Rückflug mit Lufthansa, 4 Übernachtungen inklusive Frühstück im Vier-Sterne-Hotel Marriott Marquis, ganztägiger Stadtrundgang New York inklusive Bootstour zur Freiheitsstatue und Eintritt Aussichtsplattform Top of the Rock, Eintritt und Führung Metropolitan Museum of Art, Eintritt und Führung Solomon R. Guggenheim Museum, Musik-Stadtführung rund um den Broadway, Führung Carnegie Hall, Konzert „Anne-Sophie Mutter | Boston Symphony Orchestra“ in der Carnegie Hall, 4 Abendessen, Transfers im klimatisierten Reisebus, durchgehende lokale deutschsprachige Reiseleitung, zusätzliche 24-Stunden-Reiseleitung während der gesamten Reise durch einen „WN unterwegs“-Gastgeber

