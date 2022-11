Vor über 125 Jahren verliebten sich junge deutsche Maler wie Fritz Overbeck, Otto Modersohn oder Paula Modersohn-Becker in die einsamen Siedlungen der Torfbauern im Teufelsmoor und begründeten damit den Mythos der Künstlerkolonien Fischerhude und Worpswede. Das schlichte Leben inspirierte auch den Schriftsteller Rainer Maria Rilke, einer der bedeutendsten Dichter der Moderne. Die scheinbar endlos weite Moorlandschaft, durchzogen von Flüssen und Kanälen, ist für Gäste aus nah und fern bis heute der besondere Reiz dieser Region.

Erkunden Sie am 23. Februar 2023 (Donnerstag) das Teufelsmoor zunächst bei einer Rundfahrt in Begleitung einer versierten Gästeführerin und freuen Sie sich auf interessante Hintergrundgeschichten und amüsant-informative Anekdoten zu den Künstlerinnen und Künstlern, die hier lebten und wirkten.

Im Anschluss an ein gemeinsames Mittagessen besuchen Sie die bekannte Künstlerkolonie Worpswede. Erfahren Sie im Rahmen einer Führung entlang der vielen verspielten Künstlerhäuser inmitten der malerischen Naturkulisse mehr zum Aufstieg vom abgelegenen Bauerndorf zur bekanntesten deutschen Künstlerkolonie. Nach der Führung bleibt Zeit, eine der aktuellen Ausstellungen in Augenschein zu nehmen. Danach können Sie die zauberhaften Gassen Worpswedes im eigenen Tempo erkunden oder sich in einem der urigen Cafés verwöhnen lassen.

