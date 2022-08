Lagunenparadiese im Spreewald

Romantische Wasserstraßen, reetgedeckte Fischerhäuser und tiefgrüne Wälder – der Spreewald im Südosten Brandenburgs ist eine einmalige historische Kulturlandschaft und ein Sehnsuchtsziel für alle, die der Hektik des Alltags entfliehen möchten. Reisen Sie mit „WN unterwegs“ vom 26. bis 29. September 2022 (Montag bis Donnerstag) ins wild-romantische Biosphärenreservat Spreewald, fahren Sie im traditionellen Holzkahn über die malerischen Wasserstraßen und lernen Sie die verwunschenen Lagunendörfer am Ufer kennen.

Per Kahn über romantische Wasserstraßen

Verträumte Wasserkanäle: Der Spreewald in Brandenburg ist ein außergewöhnliches Naturparadies

Bei dieser „WN unterwegs“-Reise erhalten Sie Einblicke in die sorbische Kultur, begegnen mit etwas Glück den Spreewald-Störchen und schauen hinter die Kulissen der Gurkenherstellung. Zudem begeben Sie sich auf die Spuren von Fürst Pückler, der als Landschaftsarchitekt, Schriftsteller und Weltreisender große Berühmtheit erlangte. Mit dem Weltkulturerbe Bad Muskauer Park besuchen Sie ein von ihm erschaffenes Naturparadies, das Besucher aus der ganzen Welt bis heute verzaubert.

Per Komfortbus reisen Sie nach Cottbus, wo Sie Ihr Vier-Sterne Lindner Hotel als Ausgangsort für die folgenden Reisetage beziehen. Bereits bei der Anreise dürfen Sie sich auf eine traumhafte Floßfahrt über die Oker in Braunschweig freuen.

Der zweite Reisetag steht ganz im Zeichen vom Naturparadies Spreewald. Zunächst erhalten Sie Einblick in die regionale Gurkenproduktion, bevor Sie im kleinen Hafen von Lübbenau in einen traditionellen Holzkahn umsteigen und eine traumhafte Zeitreise unternehmen. Genießen Sie eine fast unwirkliche Fahrt über die verwunschenen Kanäle, bei der Ihnen der Kahnfährmann Interessantes zu Land und Leuten berichtet. Zudem besichtigen Sie das traditionelle Lagunendorf Lehde.

Auch der nächste Reisetag entführt Sie in ein außergewöhnliches Naturparadies. Sie besuchen den Muskauer Park, der zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Mit einer Gesamtfläche von 830 Hektar ist der Fürst-Pückler-Park Bad Muskau der größte Landschaftspark Zentraleuropas im englischen Stil. Stilecht reisen Sie per nostalgischer Waldeisenbahn in den Park ein, wo Sie anschließend eine Führung erwartet.

Den letzten Abend genießen Sie mit sorbischer Musik, bevor Sie am nächsten Tag die Rückreise antreten. Bei der Rückreise dürfen Sie sich noch auf eine Führung durch die Grüne Zitadelle in Magdeburg freuen – das letzte Meisterwerk von Künstler Friedensreich Hundertwasser.

Diese Reise kostet für WN-Abonnenten 639 Euro p. P. im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 89 Euro).

Auf einen Blick Foto: Datum: 26. bis 29. September 2022 (Montag bis Donnerstag)

Abfahrt Münster: 7.15 Uhr Frie-Vendt-Platz, 7.30 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 639 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 689 (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 89 Euro

Im Preis enthalten: 3 Übernachtungen inklusive Frühstück im 4-Sterne Lindner Hotel Cottbus, Floßfahrt auf der Oker inklusive Mittagsimbiss, Werksführung SpreewaldRabe mit Verkostung, Kahnfahrt durch den Spreewald, Fahrt mit der Waldeisenbahn Muskau, Führung Muskauer Park, Eintritt und Führung Grüne Zitadelle Magdeburg, 3 Abendessen inklusive Folkloreabend sowie 2 Mittagessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.