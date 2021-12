Liederabend in der Elbphilharmonie

Nach Ihrer Ankunft erkunden Sie bei einer Führung die Speicherstadt, den größten zusammenhängenden Lagerhauskomplex der Welt. Im Anschluss fahren Sie zum Hotel, wo der erste Reisetag bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingt.

Der zweite Tag steht ganz im Zeichen der Elbphilharmonie. Zunächst werden Sie zu einer Stadtführung rund um das Konzerthaus erwartet, bei der Sie in die Geschichte und den Bau eintauchen. Am Abend genießen Sie ein Essen in der HafenCity, bevor der Reisehöhepunkt auf Sie wartet: ein temperamentvoll-südamerikanischer Liederabend mit Opernstar Rolando Villazón und Xavier de Maistre im Großen Saal in der Elbphilharmonie. Beide zählen zu den Topstars ihres Fachs – wobei Letzteres zugegebenermaßen schwer zu fassen ist, so breitgefächert sind ihre künstlerischen Aktivitäten. In ihrem ersten gemeinsamen Programm besuchen sie Villazóns mexikanische Heimat und kreieren einen außergewöhnlichen Liederabend.

Der letzte Reisetag zeigt Ihnen bei einer Hafenrundfahrt die maritime Seite Hamburgs, bevor Sie nach dem Mittagessen die Heimreise antreten.

Für WN-Abonnenten kostet diese Reise 589 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmer-Aufpreis: 89 Euro). Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 639 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 18. bis 20. Januar 2022 (Dienstag bis Donnerstag)

Abfahrt Münster: 7.45 Uhr Frie-Vendt-Platz, 8 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 589 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 639 Euro (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 89 Euro

Im Preis enthalten: 2 Übernachtungen inklusive Frühstück im Vier-Sterne Courtyard Hamburg Airport Hotel, Führung Speicherstadt, Führung rund um die Elbphilharmonie, Ticket „Rolando Villazón / Xavier de Maistre“ im Großen Saal der Elbphilharmonie, Hafenrundfahrt Hamburg, 1 Mittag- und 2 Abendessen, Fahrt im Komfortbus, 24-Stunden-Reiseleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Hier werden gern auch alle Fragen beantwortet. Per E-Mail können Sie sich unter wn@chrono-tours.de an die Veranstalter wenden.