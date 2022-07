Kopie von Majestätisches Siebengebirge

Südlich von Bonn liegt am rechten Rheinufer der malerische Weinort Königswinter. Von hier aus gelangen Sie in Deutschlands erstes Naturschutzgebiet, das Siebengebirge. Die markanten Gipfel des sagenumwobenen Siebengebirges bilden die Idealkulisse einer romantischen Landschaft. Bei seinem Anblick kamen Maler und Dichter seit Jahrhunderten ins Schwärmen: Schluchtenartige Täler, dicht bewaldete Gipfel und ein großer Pflanzenreichtum prägen das Siebengebirge, das majestätisch über dem Rhein thront.

Der Naturforscher Alexander von Humboldt war von dem „Hochgebirge im Kleinen“ gar so überwältigt, dass er es überschwänglich als das achte Weltwunder bezeichnete.

Reisen Sie mit „WN unterwegs“ am 28. September 2022 (Mittwoch) an den Rhein nach Königswinter und entdecken Sie zunächst mit dem Drachenfels den wohl bekanntesten Berg der Region, auf dessen Gipfel sich die weithin sichtbare Burgruine und das imposante Schloss Drachenburg befinden. Mit Deutschlands ältester Zahnradbahn – der legendären Drachenfelsbahn – fahren Sie bequem auf das Drachenfelsplateau. Hier erwartet Sie neben Zeit zur eigenständigen Erkundung auch eine Führung, bei der Sie in die Geschichte dieses besonderen Ortes eintauchen – bevor Sie den traumhaften Panoramablick nach Bonn und weit über den Rhein hinweg genießen können.

Das Mittagessen nehmen Sie in Königswinter direkt am Rheinufer ein, bevor ausreichend Zeit bleibt, das hübsche Städtchen im eigenen Tempo zu erkunden. Abgerundet wird Ihr Ausflugstag mit einer Rheinschifffahrt, bei der Sie die Perspektive noch einmal wechseln und das Siebengebirge vom Wasser aus erleben. An Board eines Rheinschiffes lassen Sie die romantische Landschaft an sich vorbeiziehen, während Sie den Ausführungen des Kapitäns lauschen. In der Bundesstadt Bonn gehen Sie wieder an Land und treten die Heimreise nach Münster an.

Für WN-Abonnenten kostet diese Fahrt in das Siebengebirge 99,90 Euro inklusive der Berg- und Talfahrt mit der Drachenfelsbahn, der Führung auf dem Drachenfelsplateau, dem Mittagessen, der Rheinschifffahrt sowie der Busfahrt ab/bis Münster. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 109,90 Euro.