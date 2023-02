Marokkos märchenhafte Königsstädte

Foto:

Datum: 23. September bis 1. Oktober 2023 (Samstag bis Sonntag)

Abfahrt: 7.45 Uhr, Münster (Westf) Hbf.; 11.15 Uhr, Frankfurt am Main, Flughafen

Preis für Abonnenten: 2.495 Euro (p. P. im DZ)

Normalpreis: 2.595 (p. P. im DZ)

Einzelzimmer-Aufpreis: 390 Euro

Im Preis enthalten: Hin- und Rückflug mit Air France, 1 Übernachtung inklusive Frühstück im Hotel Odyssee Center in Casablanca, 2 Übernachtungen inklusive Frühstück im Hotel Les Merinides in Fès, 1 Übernachtung inklusive Frühstück im Hotel Xaluca in Erfoud, 1 Übernachtung inklusive Frühstück im Hotel Xaluca Dades in Boumalne, 1 Übernachtung inklusive Frühstück im Hotel Oscar by Atlas in Ouarzazate, 2 Übernachtungen inklusive Frühstück im Hotel Kenzi Rose Garden in Marrakesch, Stadtführung durch Casablanca, Innenbesichtigung Hassan-II.-Moschee, Stadtführung durch Rabat, Innenbesichtigung Chellah, Stadtführung durch Meknès, Stadtführung durch Fès, Innenbesichtigung Koranschule in Fès, Rundfahrt durch das Tal des Oued Ziz, Wüsten-Safari im Jeep zum Erg Chebbie, Rundfahrt Todra-Schlucht mit Besichtigung der „Palmerie“, Rundfahrt „Straße der 1.000 Kasbahs“, Stadtführung durch Ait Benhaddou, Stadtführung durch Marrakesch, Innenbesichtigung Bahia Palast, Innenbesichtigung Saadier-Gräber, 8 Abendessen, Transfers im klimatisierten Reisebus, durchgehende lokale deutschsprachige Reiseleitung, zusätzliche 24-Stunden-Reiseleitung während der gesamten Reise durch einen WN-Gastgeber

Veranstalter: chrono tours