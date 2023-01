Medienstadt Mainz

Werfen Sie am 2. Februar 2023 (Donnerstag) zunächst einen Blick hinter die Kulissen des ZDF-Sendezentrums auf dem Mainzer Lerchenberg. Im Rahmen einer Führung gewährt man Ihnen Einblicke in sonst unzugängliche Bereiche und informiert Sie über den täglichen Sendebetrieb, der von rund 3.500 festangestellten Mitarbeitern realisiert wird.

Im Anschluss erwartet Sie ein gemeinsames Mittagessen, bevor Sie weiter in die nahe Mainzer Altstadt fahren. Dort angekommen, besuchen Sie bei einer Führung das Gutenberg-Museum, in dem die Geschichte der Schriftkultur aus vier Jahrtausenden und aus aller Welt eindrucksvoll erlebbar gemacht wird. Zu den größten Schätzen des Museums gehören zwei originale Gutenberg-Bibeln aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Auch die rekonstruierte Gutenberg-Werkstatt zählt zu den Hauptattraktionen. Im zentral in der Mainzer Altstadt, direkt gegenüber dem Dom gelegenen Museum, erfahren Sie bei Ihrer Führung alles zur Erfindung des Buchdrucks und werden Zeuge einer Druckvorführung in der originalgetreu nachgebauten Werkstatt Gutenbergs.

Zum Abschluss des Tages laden die verwinkelten Gassen der Mainzer Altstadt, die von barocken Adelspalästen und reich an sakralen Kunstwerken ausgestatteten Kirchen geprägt werden, zur eigenständigen Erkundung ein. Für WN-Abonnenten kostet dieser Ausflugstag 94,90 Euro pro Person. Nicht-Abonnenten zahlen den Normalpreis von 104,90 Euro.

Auf einen Blick Foto: Datum: 2. Februar 2023 (Donnerstag)

Abfahrt Münster: 6.30 Uhr Frie-Vendt-Platz, 6.45 Uhr P+R Nieberdingstraße

Preis für Abonnenten: 94,90 Euro

Normalpreis: 104,90 Euro

Im Preis enthalten: Führung ZDF-Sendezentrum, Mittagessen, Eintritt und Führung Gutenberg-Museum, Fahrt im Komfortbus, Veranstaltungsbegleitung

Veranstalter: chrono tours ...

Anmeldungen für alle Touren werden von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0251/690-909082 entgegengenommen. Unter wn.chrono-tours.de können Sie Ihre Wunschreise jederzeit ganz unkompliziert online buchen.